Najväčším sokom Karla Gotta bol Michael Douglas. S expriateľom jeho Ivany ich zblížila utajená návšteva

Počuli bzučať zvonček a keď otvorili dvere, nemohli veriť vlastným očiam. Na pražskom Smíchove stál pred domom jednej rodiny hollywoodsky herec Michael Douglas, ktorý netušil, že stojí pred zlým prahom. Až keď prekvapeným ľuďom vo dverách vysvetlil, že hľadá Gottovcov, poslali ho k správnemu domu. Michael Douglas mal totiž dohodnutú večeru s Karlom Gottom, no najmä s Ivanou Gottovou, ktorá s ním dva roky tvorila pár.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/karelgottagency/photos/a.450026761708479/880463515331466/

Prišla o sedemročného brata

Ivana Macháčková žila úplne iný život ako jej budúci manžel Karel Gott. Narodila v Opave rodičom, ktorí sa rozišli, keď mala ich dcéra len štyri roky. O rokov neskôr prišla o svojho sedemročného brata, ktorého cestou do školy zrazilo auto.

„Než zomrel, sedela pri ňom mamička ešte tri dni v nemocnici. Nemohla som tomu uveriť. Rok pred tým sa naši rozviedli, a tak sme naraz s mamou zostali len my dve,“ spomínala pre iDNES.cz Ivana, ktorú sa jej mama snažila zabaviť rôznymi aktivitami. Chodila na hudobnú, výtvarnú aj tanečnú, len aby prišla do kontaktu s inými deťmi a zabudla na brata. „Ale ja som všade plakala. Ako nás na krúžku ubúdalo, mala som hrozný strach, že už pre mňa nikto nepríde a zostanem úplne sama,“ priznala otvorene.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=208028315388445&set=pb.100085438336378.-2207520000&type=3

Z trucu odišla do Ameriky

Ivana vyštudovala strednú zdravotnú školu, pretože z nej rodičia chceli mať lekárku, no veľmi skoro zistila, že toto povolanie nie je pre ňu. Dúfala, že sa stane herečkou, no keď ju neprijali na školu do Prahy ani do Brna, mala pocit, že všetkých sklamala. Pocit prehry bol podľa nej taký silný, až sa jedného dňa rozhodla, že odíde do Ameriky. Práve tam, keď pracovala ako opatrovateľka, spoznala hollywoodskeho herca Michaela Douglasa.

