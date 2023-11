Bývalý partner ju zo žiarlivosti polial kyselinou a oslepla. Nezlomná Martina aj napriek tomu našla šťastie

„Keby mi vtedy niekto povedal, že budem mať rodinu a na jazvy si ani nespomeniem, asi by som mu neverila,“ hovorí Martina Izingová, ktorej život pred pár rokmi pripomínal živú nočnú moru. Ako každý deň, plánovala ísť do práce, no keď si sadla do auta, niekto otvoril dvere a polial jej tvár kyselinou. Hoci kvôli pomste svojho bývalého priateľa ako 25-ročná prišla o zrak, krásnu tvár či ilúzie o živote, nevzdala sa a napriek tvrdej rane osudu našla to najväčšie šťastie.

Pomsta z odmietnutia

„Najskôr som si vôbec neuvedomovala, čo sa stalo a čo všetko ma čaká. A čo vlastne popáleniny znamenajú. Na tvári som mala veľkú chrastu a všade možne obväzy. Nemohla som jesť ani piť,“ zaspomínala si pre Hate Free Culture Martina na nešťastie, ktoré jej pred desiatimi rokmi spôsobil expartner. Nedokázal si predstaviť, že bude po ich rozchode opäť šťastná.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=723523316486735&set=a.557182243120844

Martina utrpela popáleniny tretieho stupňa na 30% tela - na celej tvári, rukách, nohách a, bohužiaľ, kyselinu aj prehltla, takže jej popálilo aj pažerák a žalúdok. Jej stav bol po úraze natoľko vážny, že dva týždne bojovala o život a jej pobyt v nemocnici sa natiahol skoro na pol roka. Napriek tomu verila, že ju lekári dajú dokopy a ona pôjde z nemocnice opäť v poriadku a úplne zdravá. „A hlavne že budem vyzerať tak ako predtým,“ dodala.

Plač a bezmocnosť

Jej prianie sa však nevyplnilo. Napriek maratónu bolestivých transplantácií už nikdy nebola ako predtým. Oslepla na obe oči, musela nosiť termoplastovú masku na tvári aj elastické kompresné rukavice a každý deň trpela nesmiernou bolesťou. „Bolo to veľmi náročné obdobie a často som premýšľala, ako to všetko môžem zvládnuť a aký to má celé význam. Počas bezsenných nocí v nemocnici som plakala bezmocnosťou, hrôzou a neistotou z budúcnosti a všetkého pre mňa neznámeho,“ povedala o najťažšom období svojho života, keď jej zrazu starosti bežných dní pripadali malicherné.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/burnfighters/posts/pfbid0LXs4NhFiSpe4zXBB4TPtwc8Rw2EZUhcLRkyaQQx1rMBNd8KeTNrbP2hb2iQSP7yTl

Úsmev na tvár jej vrátila vytúžená rodina

Článok pokračuje na ďalšej strane: