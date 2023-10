Ani pre nich to nemusí byť príjemný zážitok. Zubárov u pacientov najviac znechucuje týchto sedem vecí

Návštevy zubára sa mnoho ľudí desí a vyhýba sa jej, pokiaľ sa dá. Jednoduché to však nemajú ani samotní dentisti. O svojej práci a o tom, čo ľudia robia počas toho, ako sedia v kresle, by vedeli rozprávať dlhé hodiny. Niektorí zo zubárov prehovorili pre Daily Mail o najhorších veciach, s ktorými sa vo svojej ambulancii stretávajú.

1. Pacienti, ktorí netrafia do misky

Aj keď sa môže zdať, že miska na vypľúvanie je dosť veľká a pomerne dostupná, nie každému pacientovi sa podarí vypláchnuť ústa práve tam. Najmä v momente, keď majú ústa omráčené po injekciách na umŕtvenie, tak sa stáva, že obsah ich ústnej dutiny skončí všade inde, len nie v miske. „Našich asistentov potom čaká zdĺhavý proces upratovania,“ opisujú.

2. Oblizovanie prstov

Najviac nechutnou chvíľou pre doktora Jethwu je tá, keď mu pacient oblizuje prsty. „Nelatexové rukavice, ktoré používame, sú veľmi mäkké v porovnaní s tými starými. Je vždy komické, keď to pacienta prekvapí a zo zvedavosti mi musí oblízať prsty,“ opisuje.

Foto: Pixabay.com

3. Spoločná kefka s partnerom

Pri návšteve pacienta sa častokrát stretávajú aj s priznaniami, ktoré vôbec netúžia počuť. Napríklad ako priznanie, že pár si buď požičiava, alebo dokonca má spoločnú zubnú kefku. „Toho druhého môžeme milovať, ale toto nie,“ hovoria. Pri čistení zubov totiž mnohým ľuďom krvácajú ďasná a používaním rovnakej kefky vystavujeme toho druhého aj našim vlastným chorobám. V ústach sa nachádzajú stovky rôznych foriem vírusov a baktérií.

4. Najprv do úst a potom ju podať

Počas pandémie sme sa naučili viac dbať na čistenie rúk ako aj na to, čo nimi chytáme. Naučili sme sa, že by sme si nemali šúchať oči, nos a už vôbec si ich vkladať do úst. Práve na tieto zásady ľudia opäť pomaličky zabúdajú a to rovno pred očami zubára.

5. Poklady v zadných zuboch

Článok pokračuje na ďalšej strane: