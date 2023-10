Krádež kabelky vyriešila partia nebojácnych tínedžerov z Považia. Neváhali, konali a stali sa hrdinami

Rodičia, môžete byť hrdí na to, ako ste vychovali svoje deti, odkazujú policajti.

Vytrhol žene z rúk kabelku a dal sa na útek. Hoci by mnohí dospelí v tejto situácii zavreli oči, tínedžeri z Nového Mesta nad Váhom zobrali spravodlivosť do vlastných rúk a zlodeja prenasledovali až do úspešného konca. „Nebáli sa a pomohli nielen nám, ale hlavne inému človeku,“ ďakujú policajti obetavej mládeži.

„Počas tohto týždňa došlo ku krádeži v miestnom parku, kedy mladistvý páchateľ z východného Slovenska vytrhol poškodenej žene kabelku a snažil sa ujsť. Videla to aj mládež vo veku do 18 rokov. Neváhali a začali po páchateľovi utekať,“ informovali na svojom Facebooku mestskí policajti z Nového Mesta nad Váhom s dodatkom, že okrem novomestských tínedžerov sa do pomoci zapojili aj deti z Ukrajiny.

Muža spoločne prenasledovali až na Námestie Slobody, kde sa k nim pridala hliadka mestskej polície. „Policajtom povedali, čo sa stalo a označili zlodeja,“ doplnili. Po krátkom prenasledovaní ho hliadka úspešne zadržala a odovzdala príslušníkom Obvodného oddelenia Policajného zboru v Novom Meste nad Váhom.

Ako vysvetlili tamojší strážcovia zákona, po stotožnení páchateľa polícia zistila, že po ňom bolo vyhlásené pátranie. „Rodičia, môžete byť hrdí na to, ako ste vychovali svoje deti, k odvahe a zodpovednosti. My vyslovujeme jedno veľké ďakujeme,“ odkázali mestskí policajti.