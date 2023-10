Laco Lučenič: Po smrti Ninky som bol dokonale zaskočený, Lacko je napriek hendikepu najväčšou odmenou

Je uznávaným muzikantom, ktorý sa do histórie slovenskej hudby zapísal zlatými písmenami vďaka viacerým projektom. Ak by ste sa však Laca Lučeniča opýtali, bez čoho si nevie predstaviť život, odpoveďou by nebola muzika, ale jeho deti. Už viac ako tri dekády sa stará aj o svojho hendikepovaného syna Lacka, pričom ako vraví, vyrástol z neho kúzelný človek.

Nevie si predstaviť, že by ich nemal

Syn Lacko sa narodil zdravý, no v nemocnici dostal zápal mozgových blán. Ako povedal v rozhovore pre Denník N, Laco Lučenič to nepovažuje za trest, práve naopak. „Mať dieťa s takýmto problémom však už dávno považujem za odmenu. Dnes je to jeden kúzelný človek,“ uviedol.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10225391446044521&set=pb.1575412445.-2207520000&type=3

Muzikant má zároveň jasno, komu za to môže vďačiť - svojej manželke a zároveň Lackovej mame Gabriele. „Za všetkým treba vidieť jeho mamu, ktorá sa mu absolútne venuje celý život,“ tvrdí a dodáva, že odmenou je aj najmladšia dcéra Adelka. „Sú to skvelé deti a neviem si predstaviť, že by som ich nemal,“ vraví hrdý tatko.

Obetaví rodičia

Lekári Lackovi pôvodne nedávali veľa šancí na normálny život, jeho rodičia sa ale nesťažujú a usilujú sa, aby sa ich potomok mal čo najlepšie. „Náš vzťah je veľmi tesný, veľmi úzky, veľmi intenzívny,“ povedal pred niekoľkými rokmi pre Nový Čas. Vďaka obetavosti a odhodlaniu Lučeničovcov tak Lacko dokáže hrať futbal, basketbal, či počúvať hudbu. „Hrával na klavíri, no teraz sa sústreďuje na spev a môžem povedať, že spieva lepšie ako ja,“ smial sa Laco Lučenič.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.