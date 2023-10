Dotočil kultovú scénu z Priateľov a odvliekli ho na liečenie. Zomrel legendárny seriálový Chandler

Myslel si, že to perfektne skrývam, ale nebola to pravda, vravel Matthew Perry.

„Bože, môžeš si so mnou robiť, čo chceš, len ťa prosím, urob ma slávnym,“ spomínal na svoju dávnu modlitbu umelec Matthew Perry, ktorého preslávila najmä rola Chandlera Binga v kultovom seriáli Priatelia. Herec si myslel, že ak raz bude slávny, skončí jeho závislosť od alkoholu, s ktorou bojoval od svojich 14 rokov. Úspechy v Hollywoode jeho modlitbu nenaplnili a s pitím napokon dokázal prestať až oveľa neskôr. Jeho terapiou bola aj autobiografická kniha, ktorú vydal pred rokom. Svet však cez víkend šokovala správa, že obľúbený herec nečakane zomrel vo veku 54 rokov.

Hercovo bezvládne telo našli v sobotu v jeho dome v Los Angeles vo vírivke, pričom záchranárom sa ho nepodarilo oživiť, uviedli pre portál TMZ a denník The Los Angeles Times nemenované zdroje z bezpečnostných zložiek. TMZ, ktorý o smrti herca informoval ako prvý, uviedol, že na mieste sa nenašli nijaké dôkazy o násilnej smrti a herec sa zrejme utopil.

Všimla si to Jennifer

„Bol to pre mňa temný deň, keď som zistil, že ani sláva neopraví to, čo bolo pokazené,“ priznal v minulosti rozhovore pre ABC News. Sľúbil sám sebe, že so svojimi démonmi bude bojovať v tichosti tak, aby si na ňom nikto nič nevšimol. Jeho hereckí kolegovia však neboli slepí. „Mal som pravidlo, že v práci nebudem nič brať ani piť. To som dodržiaval, ale chodil som tam s ukrutnou opicou,“ povedal otvorene Perry, ktorý vedel, že natáčanie Priateľov bude patriť medzi to najlepšie, čo v živote zažije a chcel si to pamätať.

„Vedel som, že si nikdy neodpustím, ak to pokazím,“ spomínal herec, ktorý napriek tomu chodil na natáčanie pod vplyvom. Jeho kolegovia zo seriálu si všimli, že s ním niečo nie je v poriadku a snažili sa mu pomôcť. „Jenny (Anistonová) sa o mňa zaujímala zo všetkých najviac a ja som jej za to veľmi vďačný,“ spomínal. Matthew Perry pil víno, vodku a alkoholom zapíjal lieky proti bolesti. V najhorších chvíľach bral aj 55 silných liečiv denne, len aby prežil natáčanie.

Zlom nastal v momente, keď sa všetci herci zhromaždili v jeho šatni a pýtali sa ho, prečo z neho cítiť alkohol. „Myslel som si, že to perfektne skrývam, ale nebola to pravda. Nedokázal som to zastaviť,“ priznal po rokoch. Na protialkoholickom liečení bol práve vtedy, keď točil jednu z najkultovejších epizód seriálu.

Keď bol tučný, bol to alkohol

