Doma nemali knihy, iba neslušné fotky žien. Hanblivý lámač sŕdc Eros Ramazzotti na pravú lásku stále čaká

Jeho detstvo nebolo jednoduché, hoci to bol práve jeho otec, ktorý si všimol jeho hudobný vášeň a kúpil mu prvú gitaru. Známy taliansky spevák, skladateľ a gitarista Eros Ramazzotti, ktorý v sobotu 28. októbra oslavuje 60 rokov, sa slávnym stal aj napriek tomu, že v mladosti bol mimoriadne hanblivý - a to až tak, že namiesto toho, aby išiel do reštaurácie, radšej zostal hladný. A hoci získal povesť lámača ženských sŕdc, na tú osudovú lásku stále čaká.

Neľahké detstvo

Eros Luciano Walter Ramazzotti, tak znie jeho celé meno, sa narodil na predmestí Ríma v rodine stavebného robotníka 28. októbra 1963. Jeho detstvo nebolo jednoduché. „Keď som vyrastal, v dome mojich rodičov neboli žiadne knihy, nikdy mi nikto nenavrhol, ako viesť slušný rozhovor, neposkytol mi žiadne usmernenie pri hľadaní seba samého,“ spomínal spevák. Od otca sa dočkal akurát nevhodných fotografií žien.

Jeho otec si napokon všimol Erosovu vášeň pre hudbu a kúpil mi gitaru. Mal vtedy sedem rokov, pričom ako tínedžer zložil s otcovou pomocou niekoľko piesní. V roku 1981 sa zúčastnil na hudobnej súťaži Voci Nuove di Castrocaro so skladbou Rock 80, dostal sa do finále, vyhral však ďalší známy Talian Zucchero. Účasť v súťaži mu však vyniesla prvú nahrávaciu zmluvu.

V roku 1982 vydal prvý singel Ad un amico, nebol s ním úspešný. V roku 1984 si získal prvý úspech na známom festivale San Remo s piesňou Terra promessa. Rok nato sa na tento festival vrátil s piesňou Una storia importante. V roku 1985 vydal debutový album Cuori agitati, jeho predaj prevýšil milión kópií. Ďalšie dva Nuovi eroi (1986) a In certi momenti (1987) sa dostali na prvé miesto, predaj tohto dosiahol tri mióny kópií. V roku 1986 vystúpil na festivale San Remo tretíkrát a vyhral ho s piesňou Adresso tu.

Hanblivá hviezda

Na hudobné začiatky má Ramazzotti vtipnú spomienku. „Keď som odišiel do Milána, aby som ďalej rozvíjal svoje hudobné schopnosti, pamätám si, že som bol v tom čase taký plachý, že som sa jednoducho bál chodiť do reštaurácií sám, takže som počas celého pobytu v Miláne chodil bez jedla,“ vravel po rokoch.

V roku 1987 absolvoval prvé koncertné turné, na jeho koncerty prišiel viac ako milión divákov. V apríli 1990 vydal album In ogni senso, na tlačovej konferencii k vydaniu albumu sa zúčastnilo viac ako dvesto novinárov z celého sveta. Úspech mu otvoril cestu do Spojených štátov, kde koncertoval v newyorskom Radio City Music Hall. V decembri 1991 prišlo na jeho koncert v Barcelone 20 tisíc fanúšikov. Úspech mali aj albumy Dove c'è musica z mája 1996 a Stilelibero z mája 1996.

