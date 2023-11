Mladík sa pýtal deväťdesiatnikov na dôležité rady do života. Povedali mu 20 vecí, ktoré potrebujete počuť

Životné skúsenosti sú na nezaplatenie. Svoje o tom vie Sahil Bloom, 32-ročný obyvateľ New Yorku, ktorý tesne pred svojimi narodeninami strávil celý mesiac rozhovormi s ľuďmi, ktorí toho zažili naozaj veľa. Každý z nich mal už po deväťdesiatke a príbehov na rozdávanie. Sahil preto neskôr zverejnil množstvo rád, ktoré od nich dostal.

Jeho príspevok sa dočkal veľkej pozornosti. „Pýtal som sa 90-ročných, čo by poradili svojmu 32-ročnému ja. Toto sú rady do života, ktoré potrebujete počuť,” napísal mladík. „Opýtajte sa svojich starších blízkych a uvidíte, čo povedia! Je to múdrosť z rokov života,“ dodal.

Najdôležitejšie životné múdrosti: Každú noc predtým, ako zaspíte, povedzte svojmu partnerovi, že ho milujete. Jedného dňa zistíte, že druhá strana postele je prázdna a budete si priať, aby ste to mali komu povedať.

Nebojte sa smútku. Má tendenciu sedieť hneď vedľa vašej lásky.

Zaobchádzajte so svojím telom ako s domom, v ktorom musíte žiť ďalších 70 rokov.

Nikdy nezvyšujte hlas. Výnimkou sú športové zápasy.

Urobte jeden dobrý skutok každý jeden deň, ale nikomu o tom nehovorte.

Hľadajte veci, ktoré vás robia šťastnými.

Keď sa niečo zdá ako malý problém, vyriešte ho hneď. Z malého problému sa časom stane väčší. Pristupujte rovnocenne k láske, priateľstvu, domovu a svojmu zdraviu.

Najviac zničujúce klamstvo je to, ktoré poviete sami sebe.

Starnutie nie je príjemné, ale je to vždy lepšie než tá druhá alternatíva.

Občas sa vám stane, že sklamete iných. Ale dajte si pozor, aby ste nikdy nesklamali seba.

Ďalšie rady nájdete na ďalšej stránke.