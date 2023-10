Prichádza noc, ktorá bude iná ako ostatné. Krásne nebeské divadlo môžete pozorovať aj zo Slovenska

Mnohí fanúšikovia astronómie dnes majú veľký sviatok. Na Slovensku totiž bude v sobotu (28. 10.) možné pozorovať čiastočné zatmenie Mesiaca. V maximálnej fáze bude o 22.14 h a viditeľné bude aj bez ďalekohľadu. Informoval o tom Slovenský zväz astronómov.

Nemusíte mať ďalekohľad

Už okolo 21.00 h bude možné pozorovať mierne stmavnutý ľavý spodný okraj Mesiaca, čiastočné zatmenie sa začne o 21.35 h. Koniec javu nastane o 22.53 h, pričom ešte ďalšiu polhodinu bude možné sledovať, ako sa Mesiac pomaly dostáva z polotieňa.

Takto vyzeralo čiastočné zatmenie Mesiaca v Pezinku 16. júla 2019. Foto: TASR/Michal Svítok

„Je dobre viditeľné aj bez ďalekohľadu, no ak použijeme triéder alebo aspoň malý ďalekohľad, budeme nadšení. V ďalekohľade si všimneme, že aj časť Mesiaca ponorená do tieňa nie je úplne tmavá, bude červenohnedá, keďže v dôsledku lomu svetla v zemskej atmosfére sa časť slnečného svetla dostáva aj do úplného tieňa Zeme,“ vysvetlil zväz.

Kde ho uvidíte najlepšie?

Ako informuje iMeteo.sk, večer sa očakáva jasné až polooblačné počasie, no okolo deviatej hodiny sa začne od severozápadu mračiť. „Najvyššie šance na pozorovanie čiastočného zatmenia Mesiaca majú obyvatelia na juhu a východe a naopak najmenšia pravdepodobnosť viditeľného zatmenia Mesiaca je na severozápade krajiny," uvádza portál.

Zatmenie Mesiaca nastáva, keď Zem prechádza medzi Slnkom a Mesiacom tak, že svojim tieňom čiastočne alebo úplne zastrie svetlo Slnka dopadajúce na Mesiac, vysvetľuje iMeteo.sk. Ďalšie čiastočné zatmenie bude možné pozorovať 18. septembra a úplné až 7. septembra 2025.