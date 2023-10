Poď pomáhať iba svojou energiou a získaj obľúbený vysoký záhon Durisol

Od inžinierskych sietí, cez materiály pre hrubú stavbu až po záhradné výrobky k dotvoreniu okolia domu a skrášleniu záhrad. Okrem toho sa často zúčastňuje aj na projektoch, ktoré sa zaoberajú dobročinnosťou, ekologickým vzdelávaním či pomocou pre deti i seniorov. Najnovšie sa Leier stal partnerom veľmi inovatívnej a modernej aplikácie, ktorá nesie názov APPkA.

„Neoslovila nás len samotná charitatívna myšlienka, ale aj spôsob jej prevedenia. Sami aplikujeme inovácie pri výrobe stavebných materiálov a podporujeme rôzne technologické zlepšenia, ktoré nás posúvajú dopredu. Investície do inovácií nám preto nie sú cudzie a radi podporíme projekt, ktorý takto prepája obe tieto odvetvia - charitu aj technológiu.” vyjadril sa konateľ spoločnosti, Mag. Ľubomír Roth.

Podstatou tejto aplikácie je premena vynaloženej energie pri akejkoľvek aktivite na finančnú pomoc pre zdravotne znevýhodnené deti i dospelých. Vďaka nej už ani jedna spálená kalória nevyjde navnivoč. V aplikácii sa nachádza niekoľko príbehov ľudí so zdravotným postihnutím a užívatelia sa sami môžu rozhodnúť, komu túto energiu darujú.

V rámci partnerstva Leier finančne podporil príbeh Andreja Kubinca. Andrejko zo Senca má diagnostikovaný CTP hypotonický syndróm. Už od útleho detstva potrebuje neustále cvičiť a rehabilitovať. Správne držanie tela sa snaží docieliť aj prostredníctvom liečebnej gymnastiky či kurzu spoločenských tancov. Jeho cieľom boli ďalšie odborné rehabilitácie, ktoré mu veľmi pomáhajú. Počas jedného mesiaca mali ľudia možnosť Andrejkovi prispieť svojou energiou. Za 31 dní sa mu podarilo vyzbierať krásnych 24 764 116 kCAL, ktoré sa prepočítali na financie a zabezpečia mu tak potrebné rehabilitácie.

„Andrejkovi budeme v ďalšom postupe držať palce. Veríme, že mu odborné rehabilitácie pomôžu napredovať a zlepšiť rozvíjanie jeho základných pohybov.” doplnil konateľ spoločnosti Leier Baustoffe SK.

Okrem podpory tohto príbehu sa spoločnosť Leier do APPky zapojila aj ako produktový partner, a to formou súťaže. Všetci užívatelia aplikácie majú aktuálne možnosť vyhrať obľúbený vysoký záhon Durisol. Stačí sa zapojiť a začať zbierať kalórie. Pokiaľ sa vám podarí darovať aspoň 17 000 kCAL príbehom v priebehu dvoch mesiacov, budete automaticky zaradení do žrebovania o túto zaujímavú výhru. 1. decembra sa dozvieme meno šťastného víťaza, ktorý si domov odnesie Durisol záhon v tvare štvorca s rozmermi 120x120x80cm. Záhon sa vyznačuje čisto prírodným zložením, čím vytvára ideálne podmienky pre pestovanie okrasných a aj úžitkových rastlín. Využiť ho možno dokonca aj ako kompostér. Je odolný voči poveternostným vplyvom, vode, soliam i škodcom. Vydrží vám tak dlhé roky bez akýchkoľvek zmien. Oproti bežným záhonom z dreva či z plastu vás Durisol prekvapí svojou trvácnosťou, kvalitou, pevnosťou a najmä výbornými termoregulačnými vlastnosťami, vďaka ktorým sa bude zasadeným rastlinkám dariť viac ako v skleníku. Jednoznačne ide o veľmi praktický kúsok, ktorý by nemal chýbať v žiadnej záhrade.

„Určite si stiahnite aplikáciu APPkA a začnite s nami zbierať kalórie a pomáhať. Aplikácia je zadarmo, takže môžete len získať, a to dobrý pocit z pomoci druhým a tiež skvelé ceny v súťažiach. Už teraz sa tešíme na to, ako jednému z vás urobíme radosť naším Durisol záhonom. Je to veľmi obľúbený produkt, ktorý si každý náš zákazník pochvaľuje” uzavrel Ľ. Roth.

Ešte stále máte čas zapojiť sa do tejto súťaže a získať tak Durisol vysoký záhon v hodnote takmer 400 Eur aj s dopravou úplne zadarmo. Aplikáciu APPkA nájdete na stiahnutie v APP Store aj Google Play. A ak si chcete preštudovať viac o tejto vychytávke z Durisolu, všetky informácie nájdete na www.leier.sk.

