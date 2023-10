Zdravotná sestra z onkológie si pravidelne holí hlavu: Povzbudzujem tých, ktorým práve ide o život

Je zdravotnou sestrou na onkológii a už 12 rokov si pravidelne holí hlavu, aby svojim pacientom vyjadrila podporu. Pre Margaret Potter nie je jej práca len povolaním, ale aj poslaním. So svojimi pacientami trávi hodiny a keďže si uvedomuje, akou náročnou liečbou prechádzajú, rozhodla sa im ukázať, že na to nie sú sami.

Intenzívne emócie

Deň potom, ako toto silné gesto spravila prvý raz, sa vrátila do práce. „ Jeden z mojich pacientov mi vtedy povedal, že teraz si už môže oholiť hlavu aj on a poprosil ma, či to preňho ešte v ten deň neurobím, “ spomína si pre KCTV.

Súčasťou chemoterapie je okrem iného aj vypadávanie vlasov. Zvlášť pre ženy môže byť podľa Margaret ich strata psychicky náročná. Keďže je denne v kontakte s desiatkami chorých, na vlastné oči videla, ako ich strata vlasov ovplyvňuje. „ Keď počujú, že o ne prídu, nastupujú rôzne emócie. Na začiatku je to veľa sĺz a úzkosti, “ opísala.

Margaret so svojou mamou. Foto: Instagram/goodnews_movement

Vidí ich silu a krásu

Spoločenské štandardy, ktoré ženským vlasom pripisujú až priveľkú dôležitosť sú podľa nej len zbytočnou záťažou. Preto sa rozhodla pridať k tým, ktoré budú svetom hrdo kráčať s holou hlavou. „Keď sa na svojich pacientov pozerám, vidím ich silu, krásu a odvahu. Takže sa k nim rada pridám a práve tieto veci presadzujem,“ uviedla.

Celým posolstvom jej gesta je hlavne povzbudenie tých, ktorí práve bojujú o život. Podľa Margaret je dôležité nechať staré nepísané pravidlá spoločnosti o dlhovlasých ženách odísť, venovať sa tomu, na čom skutočne záleží a mať súcit s ostatnými. „Stačí len prísť a povedať - nepoznám tvoj príbeh, ale dúfam, že ti bude dobre,“ odkazuje zdravotná sestra.