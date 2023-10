Obrovský prelom v liečbe rakoviny krčka maternice. Vedci zistili, ako by mohli pomôcť mnohým ženám

Bola to len malá štúdia, no jej výsledky prekvapili celý svet. Ako informuje portál The Guardian, britskí vedci tvrdia, že vyvinuli novú metódu liečby krčka maternice, o ktorej sa predpokladá, že znižuje riziko návrat choroby a smrti u pacientiek až o 35%. Ide tak o najväčší prelom v liečbe tohto druhu rakoviny za posledných 20 rokov.

Experiment s prevratnými výsledkami

Na štúdii, ktorá trvala desať rokov, sa zúčastnilo 500 žien. „ Som neuveriteľne hrdá na všetky pacientky, ktoré sa zúčastnili štúdie. Ich príspevok nám umožnil zhromaždiť dôkazy potrebné na zlepšenie liečby pacientok s rakovinou krčka maternice na celom svete,“ hovorí Mary McCormacková, vedúca výskumníčka štúdie z University College London's Cancer Institute a University College London Hospital. Do experimentu sa zapojili pacientky z nemocníc vo Veľkej Británii, Mexika, Indie, Talianska či Brazílie.

Foto: Freepik

Ako pokračuje, experiment s prevratnými výsledkami spočíval v tom, že pred štandardnou liečbou pacientkam podali dodatočnú chemoterapiu, ale aj schválené lieky na liečbu rakoviny. „Štúdia ukazuje, že krátky priebeh ďalšej chemoterapie, podaný bezprostredne pred štandardnou liečbou, môže znížiť riziko recidívy alebo úmrtia o 35%. Ide o najväčší prelom v liečbe rakoviny krčka maternice za posledných 20 rokov,“ konštatuje McCormacková.

Správne načasovanie

Podľa vedcov 80% pacientiek liečených indukčnou terapiou po piatich rokoch žilo a u 73% z nich nedošlo k relapsu. Medzi ženami s rakovinou, ktoré podstúpili iba štandardnú liečbu, žilo po piatich rokoch 72%, z toho u 64% nedošlo k recidíve.