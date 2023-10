Jeho život visel na vlásku, no už dýcha sám. Mladučký motorkár Adam po hrozivej nehode bojuje ako lev

Cez víkend obletela Slovensko správa o vážnej nehode, keď vodič auta pri odbáčaní na jednej zo žilinských križovatiek nedal prednosť v jazde protiidúcemu skútru. Sedel na ňom len 18-ročný Adam, ktorému náraz spôsobil masívne krvácanie. Hoci jeho život visel na vlásku a v nemocnici bojovali s každou sekundou, dnes prichádzajú s radostnou správou. Mladík sa prebral z umelého spánku, je pri vedomí a dýcha už sám, bez pomoci pľúcnej ventilácie.

Predišli tragédii

„Adamko strašne krvácal, ale bol pri vedomí a musel prežívať ukrutné bolesti, mal dolámané ruky, nohy. Plakal, že čo urobil zle, veď išiel pomaly a podľa predpisov,“ spomína pre Nový Čas Adamov otec Viktor na momenty, ktoré nechce zažiť žiaden rodič. Spolu s manželkou Dankou ďakujú ľuďom, najmä policajnej hliadke, ktorí išli náhodou okolo a bez váhania pomáhali, ako sa len dalo.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=7141815429182255&set=a.497557286941469

„Uvedomujem si, že nebyť ich pomoci, Adam by už s nami nebol. Týmto pánom, ako aj lekárom budem ďakovať do konca života, že sa môj syn druhýkrát narodil. Aj keď ešte nie je vyhraté verím, že Adam to zvládne,“ ďakuje Danka. Ak by jej synovi svojou pohotovou reakciou nepriškrtili dve hlavné bedrové tepny, z ktorých sa liala krv, pravdepodobne by svoj boj nevyhral.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/pfbid09yCB6ndevyVfJPcfWmAwgnYWnrfWAYcmgKsH95LbmP1yA9uAUG2w3hFeH1QxcUzal

Mladíka do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline previezli v kritickom stave s priamym ohrozením života a nasledovali náročné operácie. Bol v umelom spánku a na pľúcnej ventilácii. Lekári robili všetko, čo bolo v ich silách, pričom do pomoci sa zapojilo aj množstvo Slovákov. Tí reagovali na výzvy a prichádzali do sídla Národnej transfúznej služby, aby darovali svoju krv.

Dobré správy

Hoci Adamov život visel na vlásku, nemocnica prichádza so skvelou správou. „Adam dýcha sám,“ zdieľali na sociálnych sieťach po tom, ako ho na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny úspešne odpojili od umelej pľúcnej ventilácie. „Aktuálne je stav pacienta stabilizovaný, má za sebou definitívne operácie viacerých zranení, pokiaľ nedôjde k zhoršeniu, je predpoklad, že už ďalšia operácia potrebná nebude,“ uviedla pre TV Noviny hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline Lenka Záteková.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/nemocnicazilina/posts/pfbid02BtNKKt44aZUpKPPMHgFv1H1mdmjPm8QmgnnwHu3RtZmrXFWvwEq6tiEYHv2Xi6kEl

Naďalej si však vyžaduje intenzívnu zdravotnú starostlivosť a špecializovanú liečbu. „Ak sa bude stav vyvíjať dobre, v najbližších dňoch bude môcť byť preložený na oddelenie úrazovej chirurgie, kde, veríme, budeme môcť začať s prvými rehabilitáciami,“ uzavrela.