Šárka Kabátová: Mamičiek na materskej sa nikto veľmi nepýta, ako sa majú, všetkých zaujíma len dieťa

V spoločnosti sa čoraz viac skloňuje pojem pôrodná trauma, no samotných mamičiek sa na skutočné pocity pýtame len zriedka. Z nedávneho výskumu Centra perinatálneho duševného zdravia NUDZ vyplynulo, že ženy sa najčastejšie sťažujú na nedostatok podpory a komunikácie a pocity, že žena musí všetko zvládať sama. Novinárka a spisovateľka Šárka Seydler Kabátová sa to rozhodla zmeniť a v rámci svojho projektu na ulici už nejaký čas spovedá náhodné mamičky či dokonca oteckov. Kladie im dôležitú otázku.

Ako sa máte na materskej?

„ O duševné zdravie žien v ranej fáze materstva sa spoločnosť ešte len začína zaujímať. A je to dobre – vzhľadom na to, koľko zmien, či už psychických alebo fyzických, sa u mamičiek so založením rodiny odohráva," vysvetľuje Šárka pre český portál Hate Free myšlienku, ktorá ju podnietila mamičkám pokladať jednoduchú otázku „Ako sa máte na materskej?“

„ Akokoľvek takáto otázka môže znieť banálne, pomáha mi zistiť, čo matky (prípadne otcovia) reálne zažívajú. Je to otázka, ktorá nenúti do žiadnej témy, ktorú by som si vopred zadala pred rozhovorom. A nabáda k autenticite, vecnosti, skutočným emóciám," pokračuje Šárka, ktorá nedávno vydala knihu o tom, ako ženy rôznych profesií dokážu skĺbiť prácu ešte aj s materstvom.

Tušila, že ide o veľkú tému

Keďže však po dopísaní knihy cítila, že v spovedaní mamičiek by ako novinárka rada pokračovala, začala natáčať videá a svoje zistenia dnes zdieľať na sociálnych sieťach, kde jej projektu fandí už viac ako dvadsaťtisíc sledujúcich.

„ Hoci mám osobnú skúsenosť a viem, čo to obnáša, bolo mi jasné, že každý rodič môže priniesť unikátnu výpoveď. Tušila som, že ide o veľkú tému, a tiež som vedela, že sa bohužiaľ len málo ukazuje v serióznej podobe," hovorí.

Odpoveď prvej mamičky

