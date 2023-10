Pri úteku z Československa sa rodičia báli, že zomrel. Za rodákom z Komárna smútil aj Schwarzenegger

„Bol láskavý, štedrý, pekelne múdry a vždy tu bol pre vás.“ Takto spomínal Arnold Schwarzenegger na svojho priateľa, režiséra a producenta Ivana Reitmana. Rodák z Komárna svojimi filmami zabával ľudí desiatky rokov a dokonca rozbehol aj „duchársku“ mániu. Nie každý však vie, že jeho život sa začal poriadne dramaticky. S rodinou totiž ako 4-ročný utiekol z Československa do krajiny, v ktorej nepoznali jazyk a nemali ani peniaze. Napokon sa však z Ivana Reitmana, ktorý by 27. októbra oslavoval 77 rokov, stala legenda.

Dramatický únik

Ivan Reitman sa narodil 27. októbra 1946 v Komárne vo vtedajšom Československu. Jeho rodičia boli židovského pôvodu. Matku počas druhej svetovej vojny odvliekli do koncentračného tábora Osvienčim, otec pôsobil v domácom odboji. Obaja prežili, no so stupňujúcou sa stalinizáciou nábožensky založená rodina vedela, že pokiaľ neodídu budú mať problém.

Rodina na čele s mamou Klarou a otcom Ladislavom v roku 1951 z Československa emigrovala za príbuznými do Kanady. Cesta bola poriadne dramatická, išli totiž v podpalubí nákladného člna. „Pamätám si záblesky scén,“ povedal agentúre AP v roku 1979 a dodal: „Neskôr mi rozprávali o tom, ako mi dali pár tabletiek na spanie, aby som nerobil hluk. Bol som taký omráčený, že som spal s otvorenými očami. Rodičia sa báli, že som mŕtvy.“

Začínali od nuly

V Kanade začínali úplne od nuly. „Prišli sme sem bez peňazí. Ja som ani nevedel jazyk,“ spomínal Reitman. Rodičia si našli slušnú prácu v miestnej práčovni v Toronte - a o dve desaťročia neskôr si Ladislav otvoril autoumyváreň.

Reitman vyrastal v Toronte, potom študoval hudbu a drámu na McMaster University v Hamiltone, kde začal nakrúcať krátke filmy. Necelý rok pracoval pre televíznu stanicu CITY-TV v Toronte. S priateľmi a kapitálom 12.000 dolárov nakrútil v roku 1971 za deväť dní hororovú komédiu Cannibal Girls.

