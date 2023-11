Škola si účtuje vysoké poplatky od rodičov, ktorí nestihnú načas vyzdvihnúť dieťa. Vyvolala veľkú diskusiu

Predstavte si, že nestihnete svoje dieťa vyzdvihnúť zo školy či škôlky načas. Je to bežná situácia, ktorá sa väčšinou vyrieši bez zbytočných komplikácií. Je však pravda, že zamestnancom pedagogických zariadení sa takéto praktiky nepáčia, pretože aj oni majú právo na zaslúžené voľno. V niektorých školách sa s týmto problémom vysporiadali po svojom. Za to, že učitelia čakajú, rodičia musia platiť - a to celkom dosť.

Zarobila stovku za hodinu

V mnohých prípadoch sa totiž od učiteľov vyžaduje oveľa viac, ako je len ich pracovná náplň. Viditeľné je to najmä v družinách, kde deti čakajú na svojich rodičov niekedy aj o hodinu dlhšie. Jedna zo škôl si teda od rodičov zažiadala za každú minútu navyše takmer dve eurá.

Ilustračný obrázok. Foto: Freepik

Skúsenosť s týmto poplatkom opísala samotná učiteľka danej školy Kristin Evansová, ktorá od riaditeľky dostala v prepočte až 110 eur. „[Riaditeľka] mi povedala, že dostanem dva doláre (1,9€) za minútu za čakanie na rodiča, ktorý prišiel takmer o hodinu neskôr. Takže tomuto rodičovi sa účtovali takmer dva doláre za minútu za to, že meškal a ide to priamo do mojej peňaženky,“ opisuje skúsenosť vo videu.

Kristin pracuje v súkromnej škole a sama opísala, že počas svojich viac ako desiatich rokoch pôsobenia v školstve nezažila nič podobné. „Bežne som čakala 20 až 30 minút po škole so študentmi, ktorí čakali na vyzdvihnutie svojich rodičov,“ hovorí učiteľka. Tentoraz síce zostala takmer hodinu dlhšie, no nebolo to zadarmo.

Vzbudila diskusiu

Niektorí používatelia v komentároch pod videom poukázali na to, že škola ich dieťaťa si za čakanie žiada ešte viac peňazí. „Škola môjho dieťaťa si vyžaduje približne až 19€ za minútu,“ píše jeden z nich. Mnohí ostatní zdôrazňovali to, aké je dôležité prísť si po svoje dieťa načas.

Niektorí poukázali na fakt, že tento poplatok môže byť príliš vysoký, ak sa náhodou rodičia zaseknú v dopravnej špičke. Väčšina z používateľov však vrelo súhlasila so zmenou na súkromnej škole. Ozvalo sa aj množstvo učiteliek, ktoré za meškanie neplatili, alebo si škola nechávala peniaze.