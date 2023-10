Aby si vyčistila hlavu, rozhodla sa zažiť nepohodu. Katka Knechtová sa vydala na známe pútnické miesto

Speváčka Katka Knechtová patrí k ľuďom, ktorí sa v spoločnosti neboja hovoriť o temných stránkach svojho života. Obľúbená umelkyňa nedávno priznala, že dlhé roky v brandži spolu s tlakom, ktorý bol na ňu vyvíjaný, sa podpísali aj na jej psychickej pohode. Hoci dnes už svoju pohodu dokáže zvládať, svoje myšlienky sa predsa len rozhodla vyventilovať netradičným spôsobom. Ako prezradila pre Nový Čas, zbalila sa a vydala sa na dôležitú púť.

„Stala sa mi taká vec, že som chytila panický atak. Mala som vyjsť na pódium a zrazu som chytila takú paniku a bála som sa, že toto sa už nikdy v živote nepodarí, že som s hudbou skrátka skončila, lebo to nedokážem. To je niečo v zmysle, že vstúpim na pódium a zo­mriem,“ vyznala sa pred pár mesiacmi speváčka v relácii Nočná pyramída a dodala, že ak by nepristúpila na lieky a terapie, pravdepodobne by dnes už ani nespievala.

Aj keď hovorí, že dnes je už v poriadku, o svoju myseľ sa snaží aj naďalej starať najviac, ako vie. „Ľudský mozog sa nedá reštartovať ako počítač,“ pripomína Katka, ktorá v týchto dňoch pristúpila na netradičnú terapiu - vydala sa do známeho pútnického miesta v Španielsku.

„Idem načerpať energiu. Po dlhom čase budem mať voľno. Rozhodla som sa, že budem pútnikom. A vydám sa portugalskou cestou z Porta do Santiaga de Compostela. Takže budem 15 dní šliapať každý deň, a to minimálne 20 km. Toto je ten pozitívny spôsob, ako zažiť diskomfort a zároveň si vyčistiť hlavu,“ dodáva Katka, ktorá sa na netradičnú cestu vydala spolu s kamarátkou.