Na mape našiel iba Československo. Lekár z Ghany sa prvýkrát pri knedli rozplakal, dnes sviečkovú miluje

„Jedna pani mala bradavice a ja som jej navrhoval, že by som ju objednal na kožné, kde by jej tie "bradavky" odstránili. Ona si držala ruky na prsiach a kričala: ,Ježišmária, to nie, pán doktor, to snáď nie!‘ Vyzerala, že skolabuje. A potom sa začala dusiť smiechom, takže mi došlo, že som zase povedal nejakú hlúposť. ,Pán doktor a nemysleli ste skôr bradavice?‘ smiala sa.“ Takto spomínal pre Lidovky Patrice Awonseba Baba-Musahovi na jednu z mnohých príhod, kedy si pomýlil slovíčka.

Rodák z africkej Ghany sa v Česku objavil náhodou, krajinu najskôr ani nemohol nájsť na mape. Nakoniec sa stal v cudzej krajine mužom, ktorého označili za Anjela medzi zdravotníkmi.

Česko na mape nenašiel

Narodil sa v 60-tisícovom meste Bolgatanga na severe krajiny otcovi, ktorý pracoval ako úradník a mame, ktorá šéfovala kuchyni na vysokej škole pre zdravotné sestry. Na strednej škole mal Patrice dobré výsledky, a tak sa rozhodol požiadať o štipendium v zahraničí. Najskôr to skúsil v Rusku, kde ho ale pre chybu v prihláške vyhodili. Potom vyskúšal Česko, krajinu, o ktorej nevedel absolútne nič.

„Kúpil som si mapu a hľadal. Ale nemohol som Česko nájsť, pretože všade vtedy bolo ešte ako Československo. Mne to vtedy prišlo divné. Čo je to za zem, ktorá ani nie je na mape?“ spomínal pre Lidovky Patrice. Keď sa nakoniec dostal do krajiny, ktorú nemohol nájsť na mape, bol v šoku.

Mal na sebe krátke nohavice a sandále a keď vystúpil z lietadla myslel si, že zamrzne. Pritom vonku bolo 18 stupňov, no to je podľa neho africká zima. „Hneď ako som vystúpil z lietadla som sa rozhodol, že sa musím okamžite vrátiť do Afriky, pretože to tu nemôžem prežiť. A druhá hrôza bola jedlo,“ priznal Patrice. Ako prvé jedlo ochutnal knedľu s omáčkou a keď to ochutnal, myslel si, že sa rozplače.

Iba blázni dajú chlieb do omáčky

