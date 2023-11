Rešpektovaná zubárka: Nechávate si kefku vo vlhkej kúpeľni? Dejú sa s ňou nepríjemné veci

Zubárkou je viac ako štyri desaťročia a na konte má už tri knihy. Doktorka Ellie Phillipsová sa však teraz vo svojej praxi zameriava najmä na vzdelávanie. Na sociálnej sieti TikTok má dokonca až 208-tisíc fanúšikov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o zdraví ústnej dutiny. Medzi hlavné piliere prevencie orálnych ochorení zaraďuje Ellie na svojej stránke aj dennú orálnu starostlivosť, čiže aj starostlivosť o zubné kefky.

Pozor na plesne

Tie, podľa nej, mnohí z nás zanedbávajú. V jednom zo svojich videí to doktorka vysvetľuje na jednoduchom príklade. Ak zistíme, že máme pleseň na stenách či v okolí vane, snažíme sa to čo najskôr vyriešiť. Uvedomujeme si riziká, ktoré so sebou prináša. V prípade zubných kefiek sa však nad takouto hrozbou nezamýšľame. A to napriek tomu, že sú kefky zvyčajne vo veľmi vlhkom prostredí.

Zubárka pôsobí v medicíne viac ako štyri desaťročia. Foto: TikTok/drelliephillips

„Kefky môžu byť ozaj špinavé. Najmä ak sú v blízkosti toalety, či vo vlhkom prostredí,“ vysvetľuje doktorka. „Vlhkosť je tá najhoršia vec v prípade nárastu plesní,“ dodáva. Ak teda zubnú kefku nechávame vo vlhkom prostredí, je veľmi pravdepodobné, že sa medzi jej štetinkami postupne začne vytvárať pleseň. Možno by sme tomu chceli predísť hĺbkovým čistením kefky, avšak zubárka upozorňuje, že to nebude stačiť.

Jediné možné riešenie

