Jarko, vzala by som si ťa aj dnes. Monika Hilmerová už 14 rokov žiari po boku milovaného manžela

Monika Hilmerová a Jaro Bekr patria medzi najstabilnejšie páry slovenského šoubiznisu. Aj po rokoch to medzi nimi poriadne iskrí, čo pravidelne dokazujú romantickými odkazmi na sociálnych sieťach. Dôkazom toho, že obaja v tom druhom našli spriaznenú dušu, sú aj slová, ktoré si vymenili v deň 14. výročia svadby.

Ďakujem z celej duše

„Nebola som z dievčat, čo si básnia o svadbe, skôr naopak a o to viac si užívam tú našu svadbu a naše manželstvo a ďakujem za to z celej duše a je mi šťastne,“ vyznala sa herečka na sociálnej sieti, no neobišla ani svojich fanúšikov.

„Majte sa aj vy všetci dobre, majte po boku svoju lásku, aby aj všedný deň bol pre vás neobyčajný a plný lásky, bezpečia, dôvery, podpory. A kto nemá tento vzácny dar, vám želám, nech máte lásky aspoň iné, nech sa môžete z nich tešiť a mať aj z tej vlastnej lásky na rozdávanie. Každý si ju zaslúži," pokračovala Monika Hilmerová.

Vo vyznaniach sa predbiehajú

„Uf, trochu som patetická, ale dnes si to chcem dovoliť. Jarko, vzala by som si ťa aj dnes,“ vrátila sa na záver k svojej životnej láske, s ktorou sa v romantických vyznaniach neustále predbiehajú. Inak to nebolo ani v tomto prípade, a tak Monike vyznanie v komentároch rýchlo vrátil.

„Mnooo, ja som už vôbec nebásnil o svadbe, ale tak to asi chalani majú. No pri tebe som to tak začal cítiť a som strašne šťastný, že počas tých 14 rokov mi každý deň s tebou dokazoval, že to bol správny pocit. Ďakujem za naše deti a život s tebou. Monika, ľúbim ťa, láska, vzal by som si ťa aj dnes,“ uzavrel Jaro Bekr zaľúbene.