Jej dcérka aj synček ju milujú. Tekvicovo-šošovicová polievka missky Miroslavy vám prevonia jesenné dni

Výživovou poradkyňou je už 11 rokov. Najprv chcela len pomôcť organizmu svojho syna, no neskôr začala v tejto oblasti aj edukovať ostatných. „Okrem receptov teda robím aj výživové poradenstvo a učím ľudí nielen to, čo variť, ale celkovo čo jesť, ako jesť, ako vnímať svoje telo,“ vysvetlila pre Nový čas bývalá miss Mirka Luberdová.

Na Slovensku je podľa nej zvykom zjesť všetko, čo máme na tanieri, a nepočúvať svoj organizmus, keď má dosť. Práve preto sa rozhodla o zdravom stravovaní hovoriť aj ostatným. Jej sociálne siete sa hemžia tipmi na dobré jedlo a misska sa nebojí ani experimentovať.

V niektoré dni je ochotná venovať vareniu viacej času. Je síce matkou dvoch detí, chodí do práce, no myslí si, že je to o rozhodnutí. „Vyvážene sa stravujem 11 rokov a je vidno ten výsledok, jedlo má vplyv aj na náš výkon, na to, či a koľko vládzeme,“ upozornila.

Jedným z jej obľúbených zdravých jedál je aj lahodná tekvicová polievka ako vyšitá na jesenné dni. Milujú ju aj jej deti Riško a Izabelka. Takto si ju pripravíte aj vy.

Tekvicová polievka so šošovicou podľa missky

