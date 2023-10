Naša vysnívaná svadba. Zuzana Kanócz a Juraj Loj prekvapili fanúšikov fotkou spred oltára

„Naša vysnívaná svadba,“ napísala k fotografii Zuzana Kanócz, ktorá už 18 rokov tvorí pár s Jurajom Lojom. Herecké duo patrí k najstabilnejším párom v slovenskom šoubiznise a keď na najnovších fotografiách pózovali v bielych šatách a elegantnom smokingu, fanúšikovia boli nadšení.

Hercov nakoniec prezradili kamery v pozadí a svedkovia Tomáš Maštalír a Diana Mórová, ktorí ukázali, že išlo len o falošnú svadbu počas spoločného natáčania. Trojnásobní rodičia Zuzana a Juraj totiž majú na sobáš jasný názor.

Foto: Instagram - Zuzana Kanócz

Juraj Loj pred šiestimi rokmi priznal, že Zuzka Kanócz nie je jeho priateľkou, ale snúbenicou. O ruku ju požiadal na jeho obľúbenom mieste z detstva, kde to vôbec nečakala.

Foto: Instagram - Zuzana Kanócz

„Zobral som ju na miesto, kde som vyrastal a tam je taký maličký kostolík na kopci. Ona si myslela, že ideme na piknik a tam som to na ňu vybalil. Bola to krásna chvíľa, bola veľmi dojatá,“ povedal pre Markízu herec, ktorý zároveň dodal, že svadba pre nich nie je prioritou a zdá sa, že tento názor ani po rokoch nezmenili.

Nič podľa nich nemôže byť väčším záväzkom ako vychovávať spolu tri deti. „Čo je väčšou zárukou lásky, ako sú deti? Papier to nenahradí,“ vysvetlil Juraj Loj. So snúbenicou Zuzkou podľa jeho slov vždy všetko brali tak, že čo má prísť, príde. „Aj vo vzťahu sme takí, jednoducho to nepotrebujeme,“ odkázal pre Nový Čas.