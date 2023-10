Najmladšia víťazka Euromiliónov po rokoch ľutuje, že sa na ňu usmialo šťastie: Nepriala by som to nikomu

Peniaze, ktoré som minula, neľutujem, jednu vec ale áno, vraví najmladšia víťazka lotérie Euromilióny. Jane Parková je príkladom toho, že vyhrať veľký obnos peňazí nemusí automaticky znamenať šťastný život, najmä pokiaľ urobíte chybu ako ona. V čase výhry mala iba sedemnásť rokov a na konto jej pribudol rovný milión libier. Po desiatich rokoch od tohto momentu však Jane vraví, že lotéria jej zničila život a nepriala by to nikomu.

Nepoznala hodnotu peňazí

V čase, keď vyhrala, bola veľmi mladá, preto sa jej zdalo ako úžasný nápad ísť so svojou tvárou pred verejnosť. To bolo na milionárku veľmi nezvyčajné. „Trochu som sa nevedela spratať do kože, pretože som nikdy nepoznala hodnotu peňazí. Nikdy som milión libier nevidela a ani som nepoznala nikoho, kto by ich mal. Takže som sa vykašľala na iné veci, ktoré som vždy chcela,“ spomínala dnes už 27-ročná Jane v relácii Dr. Phila.

Tým, že sa Jane nestránila k výhre prihlásiť a zverejnila tak svoju tvár, sama sa dostala do pozornosti nielen médií, ale aj neznámych ľudí. Cudzí ľudia ju prenasledovali na každom kroku. „Mala som stalkerov, vyhrážali sa mi smrťou, ľudia sa schovávali v kríkoch a popritom komentovali, čo robím. Keď máte 17 rokov, dostane sa vám to pod kožu,“ povedala a dodala: „Kiežby som nikdy nevyhrala, nikomu to neprajem.“

Myslela si, že takmer zomrie

Jane mala po výhre veľké plány o tom, ako s peniazmi naloží. Chcela si kúpiť auto a s kamarátmi vyraziť na dovolenku na Ibizu. Napokon ju však peniaze popohnali aj k tomu, aby si zaplatila viacero skrášľovacích zákrokov. Okrem prsných implantátov podstúpila aj brazílske zdvihnutie zadku.

Zákrok absolvovala v zahraničí, no po návrate domov dostala sepsu a mesiac strávila v nemocnici. V tých chvíľach bola presvedčená o tom, že tam zomrie. Bez týchto peňazí by na žiaden zákrok nešla, pretože by si ho nemohla dovoliť. „Neľutujem peniaze, ktoré som minula, ale ľutujem to, že som s tým šla na verejnosť,“ hovorí.

