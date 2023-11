Expert na záhradníctvo: Hrabanie listov je zbytočné. Toto je dôvod, prečo by sme ich mali nechať na zemi

Odborník radí, prečo by sme opadané lístie mali nechať tam, kde je. Nám to ušetrí čas a planétu to aspoň trochu vylieči.

Kým niektorí sa tešia z fotogenickej jesene a farebných listov, pre mnohých záhradníkov je to hotová nočná mora. Hrabú a fúkajú, zhromažďujú a vyhadzujú, no nie a nie sa ich zbaviť. Odborníci na záhradníctvo však prichádzajú s radou pre všetkých, ktorí sa už dlho trápia s listami, píše Daily Mail. Je to naozaj jednoduché.

Nechajme listy listami

Množstvo ľudí sa každý rok s hrabľami v rukách odhodlane vydáva do svojich záhrad, aby odpratalo napadané listy. Odborníci však tvrdia, že tak robíme celkom zbytočne a spadnuté lístie je v skutočnosti prospešné ako pre nás, tak aj pre prírodu.

Foto: Unsplash/ Melanie Kreutz

Experti z Univerzity poľnohospodárstva a prírodných zdrojov v Delaware vysvetľujú, ako sa celý ekosystém spolieha na spadnuté lístie. Malé živočíchy a hmyz sa s prichádzajúcou zimou ukrývajú do lístia. Keď im ho zhrabeme, každú jeseň tak prijímame utečencov zo záhrady v podobe pavúkov či hmyzu, ktorým sme zrovnali domy so zemou.

Príroda sa postará sama

Profesorka a odborníčka na krajinné záhradníctvo z univerzity Susan Bartonová hovorí, ako listy na jeseň vracajú do zeme živiny, ktoré už nepotrebujú. „Ale pravdepodobne ešte dôležitejšia je to, že je to organická hmota. Máte tkanivo, ktoré sa nakoniec rozkladá a zlepšuje zdravie pôdy,“ vysvetľuje komplexný význam spadnutého lístia profesorka.

