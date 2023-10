Na ulici ho zastavujú deti a chcú podpis. Milan Bez Mapy sa preto rozhodol, že si dá pozor na jednu vec

V začiatkoch svojho blogu prinášal najmä rady, ako môžete lacno cestovať, neskôr pridal aj tipy na originálne zážitky a plnohodnotné dovolenky a stal sa najúspešnejším slovenským cestovateľským blogerom. Príspevky Milana Bardúna, známeho ako Milan Bez Mapy, ale už dávno nezaujímajú iba cestovateľov. Čoraz častejšie sa stáva vzorom aj pre tých najmenších a aj preto vyzýva na zodpovednosť.

Zastavujú ho a pýtajú si podpisy

„Ja ani neviem, kedy sa to stalo. Kedy ma začali sledovať deti. Keď som mal desať ja, tridsaťročný človek bol pre mňa zrelý do hrobu. Dnes ma na uliciach zastavujú deti, pýtajú si fotky a podpisy na tričká,“ prihovára sa Milan čitateľom na sociálnych sieťach.

„Tieto deti zatiaľ necestujú, a popravde, neviem, čo na mne vidia. Bol som v kine, zastavil ma chlapec, že by mi chcel dať náramok priateľstva. Ja že dobre, nosím ho a už sme kamoši,“ pokračuje bloger. Dodáva, že aj keď sa na to často zabúda, so zväčšujúcim sa publikom prichádza aj obrovská zodpovednosť.

Chce byť vzorom

Zo svojho profilu preto postupne vypustil niektoré spolupráce, z videí sa vytratili drinky v ruke a ubral aj na svojich fotografiách v plavkách. „Kým ma sledovali iba dospelí, moc som neriešil, čo sem dám, lebo som predpokladal, že dospelý človek už má nejak nastavené hodnoty a rozum. Och, ako som sa mýlil,“ konštatuje Milan a dodáva, že deti si tieto hodnoty stále ešte len osvojujú.

„Chcem byť dobrý vzor. Chcem, aby cestovali, aby sa zaujímali o svoje okolie, boli tolerantné k ostatným, učili sa jazyky a nemysleli si, že Slovensko je pupok sveta. Zďaleka nie je,“ pokračuje a apeluje aj na ostatných ľudí, ktorí môžu ovplyvňovať detské zmýšľanie. „Čo pozorujem vo svojom okolí, je, že aj niektorí rodičia sú pre svoje deti zlým príkladom. Nech teda majú dobré vzory aspoň na internete. Držte mi s nimi palce,“ uzatvára odhodlane.