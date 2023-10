Môžeme sa mať radi, byť spokojní aj bohatí. Návod na lepšie Slovensko nás chce dostať zo šlamastiky

Nový premiér si našiel na stole dokument, ktorý tu už dlho chýbal. Hovorí o tom, kam by malo Slovensko smerovať, ako dostať krajinu z aktuálnej zlej situácie a nasmerovať ju k lepším zajtrajškom.

Môžete byť liberál, konzervatívec, progresívec, ľavičiar či národniar, no zrejme sa zhodnete na jednej veci. Slovensko, krajina nášho srdca, krajina, kde sa väčšina z nás narodila, na tom nie je dobre. Spoločnosť je rozhádaná, bojujeme s množstvom ekonomických a spoločenských problémov a vo verejnej debate sa čoraz hlasnejšie ozývajú nahnevané hlasy, ktoré chcú všetko riešiť radikálne a jednoducho. Vo svete sa zatiaľ dejú obrovské zmeny, na ktoré nijako nereagujeme. Uteká nám vlak, na ktorý už nastúpili Česi, Rakúšania aj Poliaci. Chýba nám vízia, kam chceme našu krajinu nasmerovať, čo chceme dosiahnuť, ako chceme zveľadiť naše okolie aj celý štát.

Práve v takejto situácii sa objavil dokument, na ktorý sa dlho čakalo. Odchádzajúca úradnícka vláda Ľudovíta Ódora využila, že sa nemusela zapájať do politických hádok a vypracovala dokument s názvom Návod na lepšie Slovensko. Na stole si ho hneď vedľa fľaštičky s magnéziom na pevné nervy našiel nový premiér Robert Fico. Obsiahly Návod na lepšie Slovensko sa zaoberá štyrmi dôležitými oblasťami, ktorým sa musíme ako krajina venovať, ak chceme posilniť našu schopnosť reagovať a adaptovať sa na budúcnosť. Štyri knižky majú spolu stovky strán a svojou farebnosťou pripomínajú lego.

1. Ako k nám prilákať talenty a udržať si šikovných ľudí

Vedeli ste, že za každého vysokoškolsky vzdelaného človeka, ktorý od nás odíde, stratí Slovensko tri milióny eur? V zahraničí študuje niekoľkonásobne viac Slovákov, ako je to v okolitých krajinách, pričom veľká časť z nich sa domov už nevráti. „Nemožno uvažovať o úspešnej budúcnosti, ak Slovensko nebude atraktívnou krajinou pre domáci i zahraničný talent. Talent potrebujeme nielen prilákať, ale aj udržať a kultivovať. Táto evolúcia je nemysliteľná bez zvýšenia investícií do inovácií, rozvoja ľudského kapitálu a hĺbkových reforiem v oblasti vzdelávania. Je nevyhnutné, aby sa Slovensko stalo magnetom pre talent,“ píšu autori Návodu na Slovensko a ukazujú, ako by sa neradostná súčasná situácia dala zmeniť. ↘️

2. Ako konečne naplno využiť eurofondy

Iné krajiny si z eurofondov doslova nanovo vybudovali krajinu a postavili z nich úžasné veci za miliardy. Slovensko má s ich čerpaním roky obrovské problémy - nejde len o rozkrádanie, ale najmä o neschopnosť využiť ich zmysluplne a vo veľkom. Prečo sme si nepostavili veľké železničné stanice, trate pre rýchlovlaky, prečo sme nezrekonštruovali verejné budovy, prečo sme nepostavili špičkové nemocnice budúcnosti, prečo sme nezveľadili vidiek? Väčšinou to dopadne tak, že na konci programového obdobia narýchlo míňame na všetko, čo sa dá, bez ohľadu na to, aký to má pre krajinu prínos.

„V súčasnosti sme prestali dobiehať priemer Európskej únie a hrozí nám, že sa nedostaneme na úroveň bohatších štátov a uviazneme v pasci stredného príjmu. V porovnaní s priemerom Európskej únie boli Slováci pred dvoma rokmi bohatší než dnes. Spomalenie približovania Slovenska k priemeru Európskej únie potvrdzujú aj dáta o vývoji HDP v parite kúpnej sily,“ dvíhajú varovný prst autori Návodu na lepšie Slovensko a ponúkajú aj riešenia, čo s tým. ↘️

3. Vytvorme si Slovensko, ktoré je pre ľudí

Článok pokračuje na ďalšej strane: