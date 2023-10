Čo má prísť, to príde, vraví zaľúbená hviezda Let's Dance. Dominika Rošková žiari po boku milovaného Adama

Tanečníčka Dominika Rošková, ktorá naposledy po boku herca Richarda Autnera zahviezdila v šou Let's Dance, v súčasnosti opäť derie tanečné topánky, hoci tentokrát u našich západných susedov. Plavovláske sa však nedarí len na parkete, ale aj v súkromnom živote. Už vyše roka totiž chodí s priateľom Adamom a vraj im to klape po všetkých stránkach. V rozhovore pre Nový Čas teraz prezradili, či plánuje aj veľký krok.

Zavolali jej, keď varila

Vyštudovaná ekonomická analytička je u nás veľmi populárna. V Let's Dance sa objavila hneď niekoľko a pravidelne ju môžeme vidieť aj v iných televíznych programoch. V minulosti sa na parkete pred televíznymi kamerami zvŕtala po boku modela a herca Adama Bardyho či herca Braňa Deáka.

Pri lukratívnej ponuke z Čiech nezaváhala ani sekundu. „Keď mi zavolali z produkcie StarDance, bola som práve v kuchyni a niečo som varila. Povedala som si: Vau, prečo nie? Poďme do toho,“ prezradila Dominika pre portál Expres.

Čo má prísť, to príde

V súkromnom živote to vraj tiež ide podľa predstav. S priateľom Adamom si rozumie po všetkých stránkach. Zaľúbenci sa navzájom podporujú a majú aj spoločné koníčky. Na každej akcii žiaria šťastím a je očividné, že im to klape. Bude teda svadba? „Uvidíme. To už je moja parketa. Kedy si to ja vymyslím, tak vtedy to bude,“ povedal Adam s úsmevom v rozhovore pre denník Nový Čas.

Podľa Dominiky sú v tomto nastavení po starom. „Keď má byť svadba, tak ja ho určite nepožiadam o ruku,“ doplnila svojho partnera so smiechom. Zároveň dodala, že v pohode by bola aj s tým, pokiaľ by s priateľom žili voľne aj celý život. A hoci je vraj Adam rodinný typ, obaja sa zhodujú v tom, že čo má prísť, tak to príde.