Odkladáte ranný budík v snahe získať minúty spánku naviac? Odborníci tvrdia, že robíte dobre

Poznáte to. Je ráno, ale vy by ste ešte tak veľmi spali. Lenže nemôžete a pri hlave vám pípa otravný zvuk ranného budíka. Keďže viete, že jedným tlačidlom je možné zvonenie o pár minút posunúť, spravíte to, možno aj niekoľkokrát a vstávanie odkladáte do poslednej sekundy. Hoci tento návyk odborníci donedávna považovali za nezdravý, najnovší výskum tvrdí opak. Ako uvádza portál Today, odkladanie budíka môže mať podľa švédskych vedcov aj obrovské výhody.

Dva experimenty

Ako uviedla doktorka Carol Ashová, certifikovaná odborníčka na spánok, odkladania budíka sa báť nemusíme. Aj získanie niekoľkých minút spánku navyše môže niektorým ľuďom pomôcť dostať sa z hlbšieho štádia spánku do ľahšieho štádia, čo môže skutočne uľahčiť prebúdzanie.

Foto: Pexels/Miriam Alonso

Toto tvrdenie potvrdzuje aj nedávna štúdia publikovaná v Journal of Sleep Research , na ktorej sa podieľali vedci zo Štokholmskej univerzity vo Švédsku a skúmali účinky opakovaného driemania, ktoré nazvali prerušované budenie. Urobili tak v dvoch experimentoch.

Experimenty

Prvý experiment skúmal spánkové návyky 1 732 ľudí a zistil, že stlačenie tlačidla odloženia je celkom bežné. Takmer 70% respondentov uviedlo, že si nastavuje viacero budíkov, resp. niekedy používajú funkciu odloženia budíka. Ranným prebúdzaním strávili ľudia v priemere 2 2 minút a často medzi zvoneniami opäť zaspali. Tí, ktorí uviedli, že si zdriemli, boli spravidla mladší ako tí, ktorí si nezdriemli. Najčastejšie uvádzaným dôvodom odloženia budíka bolo, že účastník sa cítil príliš unavený na to, aby sa zobudil.

