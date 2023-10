Pacient si nechcel dať pichnúť injekciu, lebo je Rómka. Zdravotná sestra Eva hovorí, že pomáhať je poslanie

Na zdravotnej škole v Lučenci bola Eva Berkyová vôbec prvou rómskou študentkou. Spomedzi svojich súrodencov bola zároveň prvou stredoškoláčkou v rodine. Ako prezradila pre Romea.cz, ako zdravotná sestra pracovala na Slovensku, v Rakúsku, Nemecku, no najlepšiu skúsenosti má z inej krajiny. Tam sa podľa jej slov nestretla so žiadnymi rasistickými poznámkami.

Pacient od nej nechcel injekciu

Už keď bola Eva mala a jej mama bola chorá, napadlo jej, že by mohla byť zdravotnou sestra. „Keď zomrela, chcela som to nechať, ale nakoniec som školu dokončila. Uvedomila som si, že strašne rada pomáha ľuďom,“ spomínala pre iDNES.cz Eva Berkyová, ktorá vyrastala ako sirota bez otca.

Po škole nastúpila v jednej slovenskej nemocnici na neurológiu, kde pracovala dlhých 19 rokov. Na to, že zdravotnou sestrou Rómka, pacienti reagovali rôzne. „Stretla som sa s pacientom, ktorý si odo mňa nechcel pichnúť injekciu. Moja kolegyňa mu ale povedala, že pokiaľ na tom trvá, tak jednoducho injekciu nedostane. Nakoniec si to rozmysel,“ prezradila zdravotná sestra. Uviedla však aj opačný prípad, keď si do oka padla s jednou pacientkou, ktorá bola po operácii mozgu.

„Vždy čakala, kedy budem mať zmenu a oceňovala moju snahu pacientov počúvať a pomáhať im. Raz sa mi zverila, že nechce zomrieť sama, a tak raz, keď som mala službu, poprosila ma, aby som pri nej zostala. Vedela, že prišla jej chvíľa. Sedela som pri nej celú tú dobu a držala som ju za ruku, zomrela v spánku,“ prezradila Eva Berkyová.

Nechceli ju, lebo je Rómka

Po 19 rokoch v slovenskej nemocnici sa nakoniec zdravotná sestra rozhodla vyskúšať šťastie v susednom Rakúsku. Aj keď nevedela ani slovo po nemecky, napísala si na papier aspoň niekoľko fráz a začala si zháňať prácu. Hoci uspela, začiatky neboli jednoduché.

