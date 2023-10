Ako 15-ročná sa predávkovala a skoro zomrela. Pink s drogami prestala, až keď prišla o to najcennejšie

„Nemusela som ísť do nemocnice, ale pamätám si, že som sa z podlahy zodvihla až ráno. To bolo naposledy, kedy som si dala nejakú drogu,“ spomínala v programe 60 Minutes speváčka Pink na deň, keď sa ako 15-ročná predávkovala. Drogy boli podľa nej rozptýlením na ceste k jej cieľu, no až keď prišla o to najcennejšie, rozhodla sa, že s tým skončí.

Rodičia ju nechceli

„Vyrastala som v dome, kde na seba moji rodičia každý deň kričali a hádzali po sebe veci. Nenávideli sme sa navzájom,“ povedala v otvorenom rozhovore Pink, ktorej dala útechu hudba a spev. Mala len 13 rokov, keď navštevovala kluby, v ktorých spievala a nočný život ju nakoniec pohltil natoľko, že sa neubránila ani drogám.

Vyskúšala pervitín, LSD aj extázu. „Dostala som sa k drogám. Sama som ich aj predávala,“ povedala teraz po rokoch speváčka, ktorú pre drogy vyhodili z domu aj zo strednej školy. „Zišla som úplne z cesty,“ priznala.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/pink/photos/throwing-it-all-the-way-back-to-a-young-pnk-tbt/10152079626126398/

Podľa jej slov bola odmalička problémovým dieťaťom, pretože ju jej rodičia nikdy nechceli, a to sa nakoniec odrazilo v jej rebelovaní. Ako 15-ročná neoslavovala Deň vďakyvzdania so svojou rodinou, ale na párty, kde sa predávkovala.

Videla to na vlastné oči

„Mala som extázu, anjelský prach, metamfetamín, všetky možné veci. Zrazu som bola mimo. Hotová. Bolo toho príliš,“ spomínala herečka na kombináciu, ktorá ju takmer zabila. To bolo podľa jej slov naposledy, čo zobrala tvrdé drogy. Zmenilo ju najmä to, keď na vlastné oči videla, ako jej traja z najlepších priateľov nemali také šťastie ako ona a zomreli na predávkovanie.

