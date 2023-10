Petra Polnišová: Keby mi niekto povedal, že s týmto človekom budem najšťastnejšia, vysmiala by som ho

Boli sme si sympatickí, vždy sme sa nasmiali, ale keďže sme každý riešili niečo iné, myslím si, že nám ani nenapadlo, že by sme mali byť spolu, vraví Petra Polnišová o svojom manželovi.

Keď si vypočula, ako sa dali dokopy, bola nadšená. „Ja milujem tvoj príbeh. Akože tvoj príbeh je jeden z mojich najobľúbenejších,“ povedala Eva „Evelyn“ Kramerová v podcaste jauuu, PS: to bolelo. Narážala tým na to, ako sa začal príbeh lásky jej kolegyne Petry Polnišovej a jej manžela Juraja. Tomu, že práve oni dvaja budú manželmi, by obľúbená herečka kedysi vôbec neverila.

Nedokázali viac fungovať

Petra Polnišová bola prvýkrát vydatá za architekta Jaroslava Takáča, ktorého si vzala v čase, keď na televíznych obrazovkách štartovala relácia S. O. S. Práve pracovné vyťaženie malo podľa herečky stáť za ukončením ich manželstva, ktoré trvalo tri a pol roka.

„Práca nás obrala o spoločný život, až sme zistili, že sme v ňom ostali sami a ako dvojica sme spolu nedokázali viac fungovať,“ prezradila vtedy pre týždenník Život herečka, ktorá otvorene hovorila, že prepásli akúkoľvek šancu zachrániť vzťah.

Do svadby sa druhýkrát nehrnula

„Povedali sme si, že buď ostaneme spolu a budeme nešťastní, alebo sa z nás stanú šťastní kamaráti,“ hovorila Petra, ktorá neskôr našla šťastie pri francúzskom publicistovi. S Matthieuom Darrasom sa stali rodičmi dvoch synov, no do svadby sa nehrnuli.

„Môjmu mužovi na svadbe až tak nezáleží, preto to neriešime. Ale už sme spolu nejaký ten piatok, máme dve deti, keby som vedela, že po ničom inom tak netúži, len si ma zobrať, vydala by som sa za neho, ale zatiaľ je svadba to posledné, čo riešim,“ povedala v tom čase pre Korzár Petra Polnišová.

S týmto človekom je najšťastnejšia

Druhýkrát sa nakoniec obľúbená herečka vydala v roku 2022 za producenta Juraja Brocka, s ktorým žije šesť rokov. Tomu, že budú manželmi, by kedysi vôbec neverila.

Článok pokračuje na ďalšej strane: