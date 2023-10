Adela napísala knihu o kríze stredného veku: Okolo štyridsiatky sa niečo v nás mení

Často prichádza nečakane a nevyhnú sa jej ani ľudia, ktorí vedú usporiadaný a spokojný život. Kríza stredného veku je vážna záležitosť, hoci je mnohokrát terčom rôznych žartov. Človek vtedy prehodnocuje kariéru, vzťahy, svoje vlastné zdravie. Spisovateľka Adela Jasenovcová o tejto dôležitej téme napísala knihu, ktorú prišla svoju novinku predstaviť do relácie DÁSATO Svet podľa Gabiky.

Veľká zmena okolo štyridsiatky

„Okolo štyridsiatky sa niečo v nás automaticky mení a ide to naozaj z hĺbky,“ uviedla spisovateľka v rozhovore pre portál Akčné ženy. Pripomína, že na Slovensku je viac ako 900-tisíc ľudí v strednom veku, čo je príliš veľa na to, aby sa o nich nič nevedelo a nedočkali sa podpory. „Každý prežíva stredný vek inak intenzívne, no príde do bodu, v ktorom niečo dôležité prehodnocuje. Rekapituluje, veľa premýšľa. Je to dôležitý prechod od ambícií k zmyslu, no napriek tomu je táto téma tak často zosmiešňovaná, bagatelizovaná a hanená,“ vysvetľuje.

V rozhovore s Adelou Jasenovcovou sa dozviete: čo všetko sa s písaním knihy spája a koľko to môže stáť,

akú vec odporúča ľuďom, ktorí chcú napísať prvú knihu,

prečo nie je jej novinka iba taká obyčajná kniha,

o tom, že v knihe nájdete aj odpovede na dôležité otázky,

ako hľadať odvahu a žiť najlepšie, ako sa dá.

Hlavnou hrdinkou knihy Klára - je o tebe je žena, s ktorou sa môžu stotožniť mnohí. „Vytvorila som ju preto, aby rozprávala svoj príbeh tak, akoby sa stal komukoľvek z nás,“ vysvetlila Adela Jasenovcová. Dielo v sebe podľa nej spája beletriu a odbornosť. „Nie je to len taký obyčajný príbeh ženy, ktorá si prechádza náročnejším obdobím, obdobím zmien a životných dilem, ale v knihe zároveň vysvetľujem, prečo a čo cítim,“ vysvetľuje v podcaste.

Ako si plniť sny

Okrem toho v knihe nájdete aj vyjadrenia odborníčok. Svojimi postrehmi ozvláštnili každú z 15 kapitol, ktoré rozprávajú bežné príbehy z každodenného života. „Prizvala som si spomínané expertky, aby mi ku každej kapitole pridali svoj odborný komentár, názor, odporúčanie, vysvetlenie, prečo sa toto všetko Kláre deje,“ dodala autorka, ktorá verí, že ľudia v jej diele môžu nájsť dobrú radu.

Adela Jasenovcová. Foto: Reprofoto YouTube/Dasato

Nájdeme tu teda nielen strety s problémami vyhorenia, straty motivácie či pochybností v profesionálnom aj osobnom živote, ale aj odpovede na otázky, čo by mohla urobiť a prečo sa tak cíti. Aj preto má autorka jednoduchý odkaz: „Keď si človek tie sny priebežne plní v pravidelných intervaloch a nečaká na ten veľký vzdušný zámok, tak je to vždy lepšie a má spokojnejší život, ako keby sa to možno nestalo. Nechcem čakať na to, čo bude, lebo nemusí byť.“

Pozrite si celý rozhovor s Adelou Jasenovcovou: