Julia Roberts musela o muža svojho života zabojovať: Narodila som sa, aby som ho milovala a bola jeho ženou

Populárna herečka Julia Roberts oslávila po boku svojho manžela Daniela Modera už 21. výročie svadby. Ich krásny vzťah však nevznikol ako v rozprávke a aj keď sú dnes považovaní za jeden z najstabilnejších párov šoubiznisu, v úvode si každý z nich prešiel doslova peklom.

Obaja zadaní

Julia sa s Moderom zoznámila pri natáčaní filmu Mexičan v roku 2000. On na „pľaci“ pracoval ako kameraman. V tom čase však boli obaja zadaní. Roberts už viac ako štyri roky chodila s hercom Benjaminom Brattom a Moder bol ženatý s vizážistkou Verou Steimbergovou. Láske však nerozkážeš, obaja sa do seba beznádejne zamilovali.

Krachy ich vzťahov preto boli len otázkou času. Rozchod herečky bol aj pomerne turbulentný. Julia síce povedala, že za zánikom ich vzťahu bolo hlavne to, že sa Bratt odmieta usadiť, on však tvrdil, že to bolo práve naopak – chcel a chcel mať aj deti, ale ona ho odmietla.

Komplikovaný rozvod

Rozvod manželstva Dannyho Modera bol ešte o niečo komplikovanejší. Julia Roberts mala jeho bývalej manželke ponúknuť až 100-tisíc dolárov len preto, aby súhlasila s rozvodom. V tej dobe ju dokonca pasovali do úlohy „rozbíjačky manželstiev“. Tá si však z toho ťažkú hlavu nerobila a ešte rok na to ju fotografi pristihli v tričku s nápisom „A Low Vera“. Zjavne ním narážala na svoju sokyňu.

O náročných chvíľach v tej dobe hovoria aj opisy pocitov, keď sa Julia do Modera zamilovala. Zamilovať sa do neho bolo podľa nej „strašné“. V rozhovore pre Oprah Winfrey hovorila o tom, ako nechcela stratiť priateľa. „Čo ak ma nemiluje? V hlave sa ti začnú odohrávať rôzne bláznivé scenáre,“ povedala. Keďže ich kontakt bol spočiatku tajomstvom, pred partnermi sa skrývali za zatvorenými dverami a Danny ju niekedy v telefóne odmietol s tým, že teraz nemôže hovoriť.

