Pri príprave vajec robíte chybu. Toto je dôvod, prečo by sa nemali variť ihneď po vybratí z chladničky

Môžete ich pripravovať na milión rôznych spôsobov a sú hotové za pár minút. Zdá, že vajíčka nás nedokážu ničím zaskočiť. Pri ich príprave ale zrejme robíte chybu, o ktorej ste doteraz ani netušili.

Pozor na chlad

Ako informoval portál Mirror, názory na to, ako by sme mali vajcia skladovať, sa líšia naprieč domácnosťami. Najlepšie sa skladujú v chlade. Málokto však vie, že práve chlad môže byť pri príprave tejto základnej suroviny kľúčový a mali by sme myslieť o krok vpred.

Podľa odborníkov, aby sme vajíčko dokázali pripraviť naozaj dokonale, treba ho pred akoukoľvek prípravou vybrať z chladničky a nechať ho zohriať na izbovú teplotu, teda aspoň 30 minút dopredu. Hoci to robí len málokto, tento trik má svoje opodstatnenie.

Foto: Freepik @prostooleh

Ak sa totiž neohreje, hrozí, že pri jeho varení praskne škrupina. A nielen to. Pekári hovoria o zhoršených spájacích schopnostiach v jednotlivých receptoch a portál Get Cracking dopĺňa, že studené vajíčko v receptoch môže spôsobiť aj nerovnomerné varenie, v dôsledku čoho môže utrpieť celková kvalita pokrmu a jeho štruktúra môže byť menej jednotná.

Skladujete ich správne?

Ako dodáva šéfkuchárka Anna Williamsová, pri vajciach by sme nemali zabúdať ani na správne skladovanie. Málokto vie, že im je najlepšie v pôvodných škatuliach a tiež to, že by sme sa mali vyhýbať priehradkám zabudovaným vo dverách chladničky. Hoci sú zväčša priamo prispôsobené na uchovávanie vajec, v dôsledku pravidelného otvárania sú náchylné na kolísanie teploty.