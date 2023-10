Musel za ňu zaplatiť desaťtisíce. Eva Máziková uverila v lásku k mužovi zo zakázanej krajiny, je s ním dodnes

Vždy milovala pozornosť a rada ju na seba pútala. Speváčka Eva Máziková, ktorá 29. októbra oslavuje 74 rokov, svoj temperament prejavila aj pri výbere životného partnera. Hoci jej mama dlhé roky dúfala, že si padne do oka so speváckou legendou Karolom Duchoňom, povestná iskra preskočila, až keď v Nemecku stretla Petra. Aj keď boli obaja v tom čase zadaní, láska bola silnejšia ako všetky záväzky. Museli o ňu zabojovať, no oplatilo sa. Spoločne vychovali syna a chémia medzi nimi funguje aj po viac ako 40 rokoch manželstva.

Som zasnúbená, ale hľadám ďalej

Eva Máziková bola živlom už od útleho detstva, čo určite vnímal aj Karol Duchoň, ktorý so speváčkou vyrastal. Práve on sa rodičom mladej Evky pozdával ako zať a tak jej mama tajne dúfala, že si padnú do oka. „Raz sme spolu ušli, to sú už také známe veci,“ zaspomínala si na divokú mladosť pre TopStar. Hoci sa podľa jej slov s Duchoňom ľúbili a na ruke sa jej trblietal prsteň, chýbala medzi nimi povestná chémia.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/evamazikovaofficial/photos/4096204890475007

Aj keď v tom čase študovala právo, ako úspešná speváčka koncertovala aj v neďalekom Nemecku. Práve tam jej do života nečakane vstúpil istý Peter, riaditeľ IT firmy. „Ani nebol môj fanúšik, on mal zásnuby a tam som sa s ním nejako zoznámila, a potom sa rozosnúbil,“ prezradila pre Topky. Láska na prvý pohľad to vraj ale nebola.

„Z mojej strany ani nie, z mojej strany skôr na druhý, ja som bola tiež práve zasnúbená. To bola taká sympatia, to sme si skôr písali, a už za štvrť roka bol rozvod, teda bol rozídený. Ale v Nemecku je porekadlo ‚Som zasnúbená, ale hľadám ďalej‘,“ smeje sa speváčka. Aj ona prsteň napokon odložila a skúsila dať šancu nepoznanému.

Drahá nevesta

Vydať sa v tých rokoch na „prehnitý" Západ však nebolo vôbec jednoduché.

Článok pokračuje na ďalšej strane: