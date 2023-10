VIDEO: Ty si môj víťaz už teraz, povedal Jaro Slávik. Obávaný kat nečakaným krokom dojal Adélu k slzám

„Aj keby to nemal nikto počúvať, aj tak to budem stále robiť,“ prezradilo skromne dievča z malej českej obce Plužná predtým, ako sa postavilo pred porotu šou Česko Slovensko má talent. Keď však začala spievať, svojim výkonom dojala nielen divákov, ale aj najmä prísneho porotcu Jara Slávika. Po slovách chvály nasledovalo to, čo nikto nečakal.

Talentovaná aj bez lekcií spevu

„Ak ste túto pesničku urobila sama, tak to je fakt obdivuhodné,“ zhodnotil prekvapene Jakub Prachař po tom, ako Adéla Řezáčová dospievala poslednú slohu svojej piesne Značka spěchá. Sila a autenticita mladej speváčky, ktorá nikdy nechodila na lekcie spevu a spievať sa učila výhradne sama, sa podľa slov poroty skrýva práve v jej textoch, ktoré sú pre ňu akousi terapiou.

Jaro Slávik. Foto: Reprofoto TV Joj

„To bolo niečo tak originálne a krásne. Ja nemám slov,“ vychválila Adélu Diana Mórová. „Ja vám niečo poviem. Vyžarujete niečo krásne. Túto pieseň by vám mohli závidieť hociktorí speváci, ktorí vypredávajú futbalové štadióny,“ pridal sa k chvále aj Vojta Dyk.

Nemôžem ti dať svoje áno

Zraky divákov sa však po týchto slovách upreli smerom k obávanému porotcovi Jarovi Slávikovi, ktorý tiež len ťažko hľadal slová. „Je to to, čo ja očakávam od víťaza Česko Slovensko má talent v 11. ročníku. A napriek tomu všetkému, čo som povedal, ti nemôžem dať svoje áno,“ zaskočil celú Inchebu obávaný porotca.

Po chvíľke napätia však spravil niečo, čo azda nikto nečakal. Stlačil zlatý buzzer – tlačidlo, ktoré dievča dostalo rovno do finále šou. „Posielam ťa do finále. Ty si môj víťaz už teraz,“ dodal, čím talentovanej Adéle nahrnul slzy do očí. „Robíš to dokonale. Takto to má byť, si skvelá,“ uzavrel.