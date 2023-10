Adela Vinczeová úprimne o rodičovstve: Neotvorí sa nebeská brána a nehrá anjelská hudba. Je to náročné

Je to už takmer rok, čo sa Vinczeovci stali adoptívnymi rodičmi. Adela a Viktor niekoľkokrát priznali, správa o adopcii prišla v čase, keď to najmenej čakali, rozhodne by ale rolu rodičov dnes za nič na svete nemenili. Adela teraz v podcaste Boris & Brambor úprimne priznala, že aj keď ich adoptívny syn toho veľa naučil, nechce hovoriť, že až vďaka dieťaťu spoznala zmysel života. Ten by podľa nej ľudia mali hľadať inde.

Rodičovstvo ako zmysel života

Adoptívny syn ju podľa nej učí väčšej trpezlivosti a zároveň vďaka nemu oveľa lepšie rozumie iným ľuďom. „Vidíš, že ten človiečik netuší, že zdržiava, keď sa napríklad ponáhľame do auta a on musí pochytať lampu pri kríku. Viem, že je to pre neho dôležité a mňa to oveľa viac sprítomňuje a učí chápať aj iných ľudí. Vidíš toho malého človeka, ktorému nedopína miliarda vecí, tak mne nedopína štvrť miliardy a potom sú ľudia, ktorým pol miliardy nedopína,“ smiala sa v podcaste Adela, ktorá priznala, že ona sama nikdy nerozumela tým rodičom, ktorí hovorili, že až s dieťaťom pochopili zmysel života.

„Podľa mňa ho tým pádom nepochopili, pretože to nikdy nemôžeš nájsť v niekom alebo v niečom. Samozrejme, je to obrovská láska a niečo výnimočné a nádherné, to tomu neberiem. Ale pokiaľ si ani dovtedy nemal zmysel života, tak to znamená, že si ho vlastne neuchopil, pretože vždy tam niekde je,“ pokračovala obľúbená moderátorka, ktorá nechce hovoriť iba o pozitívnych stránkach rodičovstva.

Pravda? Je to náročné a únavné

„Príde mi to veľmi nefér, lebo potom sa to rodičovstvo predáva ľuďom, ktorí ešte nemajú deti, ako zrazu niečo, že sa ti otvoria nebeské brány, hrá anjelská hudba a zrazu pochopíš, čo je život,“ vysvetlila Adela, ktorá sa nechce tváriť, že rodičovstvo je prechádzkou ružovou záhradou.

„Je to hrozne náročné, hrozne únavné a je to zásah aj pre vzťah a všetko ostatné. Nikdy to neprezentujem ako, že ‚toto je ono‘ a teraz sme to všetko pochopili,“ odkázala Adela a dodala, že nový človiečik jej nezmenil perspektívu života, ale dáva jej nové podnety.