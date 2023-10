Tibor začal pomáhať, keď takmer prišiel o to najcennejšie. V jeho bistre sa ľudia najedia zadarmo

To, že niektorí ľudia iným nepomáhajú, majiteľ podniku neodsudzuje. Priznáva, že aj on bol niekedy taký.

V reštaurácii by si jedlo nemohli dovoliť, no vďaka majiteľovi ilavskej gastro prevádzky sa môžu nasýtiť doplna. Ako informoval Reflex, pán Tibor Meliš sa rozhodol vniesť do svojho podnikania dobro a ľudskosť po tom, čo sám takmer prišiel o to najcennejšie.

Dcéra, ktorá prežila

„To začalo tak, že naša dcéra mala ťažký úraz hlavy, časť kosti má vymenenú a časť mozgu má odobratú, ale vidíte, je živá a zdravá. Pán Boh to tak rozhodol,“ povedal s úsmevom na perách Tibor Meliš, ktorý sa rozhodol, že s vďačnosti za to, že jeho dcéra prežila, otvorí kaviareň, kde by mohla pracovať. Z dievčaťa, ktoré sa po úraze muselo učiť chodiť, je dnes vďaka práci medzi ľuďmi človek, ktorý žije samostatne.

„Tak sme v podstate otvorili prvú prevádzku pre zdravotne znevýhodnených ľudí a k tomu sa pridalo prvé bistro,“ vysvetlil pán Tibor, ktorý niekoľkokrát dokázal, že má srdce na správnom mieste. Keď sa pred dvomi rokmi Českom prehnalo tornádu, ani chvíľu neváhal a vyhlásil zbierku oblečenia.

Dobrí ľudia priniesli toho toľko, že pomohli aj utečencom z Ukrajiny. Dodnes Tibor Meliš v meste prevádzkuje sociálny šatník, kde kupujúci nemusia minúť ani cent. Všetko zaplatia dobrí ľudia a rovnaký princíp uplatnil aj vo svojom bistre s názvom Kámo, kde nedávno zažili moment, ktorý chytí za srdce.

Jedlo zadarmo

