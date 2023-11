Sestry zo Šariša predávajú oblečenie, no peniaze si nenechávajú: Najprv sme chceli pomôcť len jednej rodinke

Nevedeli, čo so starým oblečením a nakoniec sa rozhodli pomáhať tým, ktorí to potrebujú najviac. Sestry Lenka, Slávka a Danka Tkáčové založili Občianske združenie RecyVeci Slovensko, ktorého myšlienkou nie je len šetrenie planéty, ale aj pomoc druhým. Dievčatá zarobené peniaze totiž posúvajú ďalej. Pre DOBRÉ NOVINY sa s Lenkou Tkáčovou rozprávala Alexandra Hercegová.

Ak ste sa chceli zbaviť starého oblečenia, mohli ste si otvoriť len obyčajný bazár, prípadne na tom aj zarobiť. Ako vám napadlo, že celej myšlienke dáte hlbší zmysel?

RecyVeci, spočiatku iba malý projekt, bol veľmi spontánny nápad. Práve začala pandémia, mali sme viac času a tým, že sme mali v skriniach dosť oblečenia sme so sestrami začali uvažovať o vytvorení bazára. S nápadom prišla najstaršia sestra Danka a mne to zapáčilo, ale navrhla som, že by sme sa od všetkých takýchto bazárov mohli odlíšiť práve tým, že by sme tomu celému dali hlbšiu myšlienku, možno aj charitatívnu.

Nechali sme si to uležať v hlavách a príliš nad tým nepremýšľali. Keď po pár dňoch prišla sestra Slávka s potenciálnym názvom RecyVeci, povedali sme si, že ideme do toho a skúsime to.

Nebáli ste sa, že by to pre vás znamenalo veľa byrokracie alebo to bude nad vaše sily?

Ľudia majú niekedy pocit, že rozbehnúť niečo takéto stojí veľa papierovačiek a veľa síl, čo určite nevylučujem. My sme nad tým dopredu príliš nepremýšľali a aj po čase si myslím, že to tak bolo dobré. Teraz už viem, čo všetko si to vyžaduje, no napriek tomu nepoviem, že by sme sa na to druhý raz nedali.

Bála by som sa, či to budeme zvládať, stíhať. Tým, že sme tieto veci v hlave nemali, založili sme RecyVeci len s tým, že skúsime, či sa nám vôbec podarí vyzbierať aspoň sto eur, ktorými pomôžeme jednej rodinke.

To sa nakoniec podarilo a pomáhate ďalej. Ako to celé prebieha?

Najskôr to bola taká mini iniciatíva troch sestier a tá sa postupom času rozrástla na občianske združenie. Oblečenie nám dávajú ľudia z celého Slovenska a aj my posielame pomoc do rôznych častí Slovenska.

Najviac nás teší, že RecyVeci spája ľudí. Toto dielo nie je ani zďaleka iba o nás sestrách, ale o mnohých, ktorí sa pridávajú k spoločnému výsledku pomoci. Pred časom sme riešili práčku pre jednu sedemčlennú rodinu, ozval sa mi jeden kamarát, že by im ju s jeho rodinou radi kúpili. A tak sme ich prepojili a komunikujú spolu. Veľakrát sme len sprostredkovateľkami a práve to je na tom pekné, sledovať, ako tí ľudia medzi sebou ďalej fungujú. Tento istý kamarát v minulosti posielal šatstvo inej rodine a nedávno mi spomínal, ako spolu boli vonku a ďalej sa priatelia.

Takže rodinám nepomáhate len finančne, ale aj materiálne?

