Monika spravuje prírodné cintoríny: Na výzdobu hrobov Slováci míňajú viac, ako na MDŽ a Valentína

Opäť je tu čas Dušičiek a Slováci sa vo veľkom vybrali na cintoríny. Hroby zdobia kvetmi, rozžiaria sviečkami a spomínajú na svojich blízkych. Pamiatka zosnulých intenzívne zamestnáva aj Moniku Suchánsku, členku občianskeho združenia Živica a vedúcu projektu Funebra, ktorý je spoluzakladateľom dvoch prírodných cintorínov na Slovensku. Pre DOBRÉ NOVINY sa s ňou zhovárala Elena Slováková.

V rozhovore s Monikou Suchánskou sa dozviete: čím sú iné prírodné cintoríny

ako sa slávia na prírodných cintorínoch Dušičky

čo by mali ľudia nosiť na hroby

ako pochovávali naši predkovia

koľko Slováci míňajú na výzdobu hrobov

Nemôžem začať inak, ako otázkou, prečo sa mladá, vzdelaná žena rozhodne stať takzvanou ekofunebráčkou a profesionálne sa venovať pochovávaniu a cintorínom?

K téme pohrebníctva som sa dostala počas štúdia antropológie na Masarykovej univerzite v Brne. Pre bakalársku prácu som si totiž vybrala tému „Vplyv ekologického myslenia na pohrebný rituál“. V tom istom čase, na inej fakulte univerzity písala Blanka Dobešová o prírodnom pohrebníctve v Británii.

Naše práce si prečítal riaditeľ vtedajšej Správy pražských cintorínov a navrhol nám, aby sme si na jednom z nich vyskúšali to, o čom sme akademicky tvorili. Dostali sme k dispozícii plochu s nevyužívaným lesom a vyšlo to. V roku 2015 sme otvorili prvý prírodný cintorín na území Česka a Slovenska Les vzpomínek. A o dva roky neskôr sme založili prvý prírodný cintorín aj na Slovensku - Záhradu spomienok vo Zvolene.

Foto: Archív Moniky Sochánskej

Predstavovali ste si niekedy, že práve toto bude vaše povolanie?

Keď som písala bakalársku prácu o prírodnom pohrebníctve, vnímala som ju ako čisto akademickú tému a na naše pomery veľmi futuristickú. Vôbec som nerátala s tým, že niečo také budem v živote aj realizovať. Ale okolnosti to tak nejako zariadili. V Čechách sme založili spolok „Ke kořenům“ a začali prírodné pohrebníctvo a alternatívne rozlúčkové obrady rozvíjať. Mnohým ľuďom tu totiž súčasná podoba pohrebov nevyhovovala a hľadali zmysluplnejšie rozlúčky...

Dušičková slávnosť na ekocintoríne. Foto: Archív združenia Živica

Na Slovensku ste spoluzakladateľkou dvoch prírodných cintorínov. Vo Zvolene je to Záhrada spomienok a v Košiciach Les spomienok. Čím sú iné?

Predovšetkým návratom k prírode. Urny ukladáme do zeme pod stromami alebo do kvetinových a trávových záhonov. Nestavajú sa v nich žiadne pomníky, ani náhrobky, nebohých pripomínajú kovové tabuľky na stromoch alebo kamenné dosky pri záhonoch. Na naše cintoríny sa nenosia kvety a na mieste odpočinku sa nezapaľujú sviečky. Na to máme vyhradené špeciálne miesta, kamenné umelecké diela s vodnou hladinou, na ktorú možno položiť plávajúcu sviečku z včelieho vosku.

Aj Dušičky sa slávia na takýchto cintorínoch inak, ako sme zvyknutí?

