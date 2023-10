Nádherný prírastok do rodiny. Zaľúbenci z reality šou Martin a Laura sa pochválili krásnou novinkou

Nie je to tak dávno, čo na televíznych obrazovkách diváci mohli sledovať osudy nezadaných mladých ľudí, ktorí si prišli do Love Island Česko & Slovensko nájsť tú pravú lásku. Jedným z nich bol aj Martin Kulhánek, pôvodne zvárač a bývalý český futbalista, ktorý sa v tejto reality šou zamiloval do Slovenky Laury Chrebetovej. Nikto neveril, že by „láska“ z reality šou mohla pretrvať aj v skutočnom živote. A predsa sa tak stalo!

Vlani v talianskom Miláne totiž Martin pred svojou milovanou pokľakol na koleno s prsteňom v ruke a svoju lásku napokon obaja spečatili tretí augustový piatok v mestečku Bojnice. Od ich sobáša prešli sotva dva mesiace a novomanželský pár už vraj nie je doma sám. Ich malá rodinka sa rozrástla o nového člena.

Od svadby už prešiel nejaký čas a novomanželia si harmonicky nažívajú v spoločnej domácnosti, do ktorej im najnovšie pribudol aj nový člen. Nie je to však bábätko, ako by si fanúšikovia tajne priali, ale mačka.

So zvieratkom už stihli absolvovať aj prvú veterinárnu prehliadku. „Prvá veterina na jednotku a pravdepodobne máme kríženca buď s Mainskou mývaliou, alebo Nórskou lesnou, takže väčšina z vás mala pravdu,“ prihovorila sa podľa portálu Odzadu Laura svojim priaznivcom v príbehu na sociálnej sieti. Novému prírastku do rodiny zaľúbencov želáme veľa zdravia.