V deň jej smrti urobil najťažšie rozhodnutie. Václav Neckář svojej Jarke oplatil, že ho opäť naučila hovoriť

Václav Neckář, ktorý 23. októbra oslavuje 80. narodeniny, je mimoriadny talent a zjav česko-slovenskej umeleckej scény. Do Prahy prišiel ako mladík sotva po dvadsiatke, ale už o krátky čas sa zaradil medzi najväčšie hviezdy. Výnimočný bol svojím pohybom na pódiu - také kúsky ako on dovtedy nikto nepredvádzal. Pri svojich legendárnych roznožkách vraj dokázal vyskočiť až do výšky jeden a pol metra, čo bol popri speve obdivuhodný výkon. Netrvalo dlho a pri nohách mu ležali tisíce očarených obdivovateliek. On však skutočne miloval len jednu jedinú ženu.

Celý život dokazoval

Na dosky, ktoré znamenajú svet, bol dokonale zvyknutý od mala. Václav Neckář sa narodil do umeleckého prostredia, otec bol pred rokom 1948 herec a tanečník, mama ekonómka v divadle. Neskôr sa pracovné i rodinné pomery rodičov zmenili, ale Vašek mal ako nadané dieťa v divadle stále dvere otvorené a až po pubertu, keď začal mutovať, ho radi obsadzovali do detských úloh v operných predstaveniach v Štátnom divadle v Ústí nad Labem.

Vystúpenie Václava Neckářa v rámci piateho Plesu v opere. Foto: TASR - Mária Iureeková

Paradoxom je, že na DAMU, divadelnú fakultu v Prahe, sa nikdy nedostal. Pokúsil sa o to trikrát a trikrát ho neprijali, vraj pre nedostatok talentu. „Takže ja som sa celý život vlastne snažil dokázať, že prijímacia komisia vtedy nemala pravdu,“ hovorieval už ako úspešný umelec.

Ale všetko zlé býva vždy aj na niečo dobré. Napríklad, možno len vďaka tomu sa v Plzni stretol so svojou životnou láskou.

Článok pokračuje na ďalšej strane: