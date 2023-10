Stále nás bude spájať naše najväčšie šťastie. Marek Fašiang so snúbenicou Terezou bojujú za svoju lásku

Držia pri sebe a sú stále spolu. Napriek tomu, že dlhoročný vzťah Mareka Fašianga a jeho snúbenice Terezy Bizíkovej v súčasnosti prechádza krízou, ani jeden z nich sa nechce vzdať a obaja spoločne bojujú za svoju lásku. Modelka tiež nedávno vyjadrila nádej, že uvidia, čo prinesie čas.

Zamiloval sa do komparzistky

Keď Mareka ešte pred rokmi oslovila televízia, či by si nezahral veterinára, vdovca s päťročnou dcérou, nevedel si predstaviť, že bude súčasťou seriálu Oteckovia. „To predsa nie som ja!“ povedal si vtedy Marek. Ponuku nakoniec prijal a svoje rozhodnutie nikdy neoľutoval. Na natáčaní jedného dňa stretol o 13 rokov mladšiu komparzistku Terezku, ktorá ho ihneď zaujala. Odvahu osloviť ju ale nabral až po dlhých mesiacoch.

„Úprimne, keď som ju uvidel prvýkrát, udrelo mi do očí, aká je neskutočne krásna a, samozrejme, hneď som si ju vedel predstaviť ako svoju partnerku. Že to zájde až tak ďaleko, to som spočiatku netušil,“ priznal pre portál Mama a ja. Spoločný pár dnes tvoria už viac ako päť rokov a vychovávajú dcérku Olíviu, ktorá sa narodila pred dvoma rokmi.

Nevzdávajú sa

Nedávno však na sociálnej sieti zverejnili priznanie, že im to vo vzťahu škrípe a že aktuálne prechádzajú krízou. „Každý vzťah zažije počas svojej existencie krízu. Ten náš ju zažíva práve teraz. Bez ohľadu na to, ako náš partnerský vzťah dopadne, stále nás bude spájať naše najväčšie životné šťastie! Olívia,“ napísali v spoločnom príspevku. Ako dodal herec komentári, napísal to preto, aby si bulvár nevytvoril vlastnú verziu.

Ani jeden z nich sa však nechce vzdať toho druhého a spoločného života. Za svoju lásku bojujú a Terezka vyjadrila nádej, že uvidia, čo prinesie čas. „Uvidíme, ako to celé dopadne. Asi ani na viac sa teraz neviem zmôcť. Musíte chápať, že ani pre nás to nie je jednoduché,“ ozrejmila modelka. „Nie je to krátkodobá záležitosť, ale nerada by som definovala presný čas. Je to na nás príliš a uvidíme, čo prinesie čas,“ uviedla pre denník Nový Čas.