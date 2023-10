Vraj je najprísnejšou mamou na Slovensku. Mária Čírová má pravidlo, vďaka ktorému jej deti odložia mobil

Jej deti by vraj povedali, že je tá najprísnejšia mama na Slovensku. Speváčka Mária Čírová je trojnásobná mama, podľa ktorej má rodičovstvo len jednu nevýhodu – nemôžete si ho nikde vyskúšať, hneď idete „live“ a všetko sa mení za pochodu. So svojím manželom Marošom sa zhodli na tom, že v ich rodine nebude fungovať systém „dobrý a zlý policajt“ a prišli aj na to, ako zabrániť tomu, aby ich deti strávili detstvo na telefónoch. Ich prístup je radikálny, no podľa speváčky účinný.

Je prísna mama

Podľa Márii Čírovej je základným prvkom výchovy to, ako sa správajú rodičia. „Či chceme, alebo nie, deti nás kopírujú a od malička nasávajú atmosféru, ktorá vládne v rodine. Deti sú teda naším zrkadlom a mnohokrát podľa detí môžeme veľmi jednoducho odhadnúť aj rodičov,“ prezradila pre magazín Miau obľúbená speváčka, ktorá priznala, že sa vníma ako prísna mama a jej slová potvrdil ja manžel Maroš.

„Všeobecne by som povedal, že prísnejšia je Mária. Najdôležitejšie však pri výchove je, aby rodičia držali spolu. Inak to nemá zmysel, hlavne tu nefunguje systém „dobrý a zlý policajt“. Deti sú odmalička veľmi vnímavé a ak by strana rodičov nebola v zásadných veciach jednotná, výchova sa s najväčšou pravdepodobnosťou nepodarí,“ vysvetlil pre portál Ahojmama Maroš Kachút.

Manželia sa zhodli na tom, že od útleho detstva deti potrebuje vedieť, kde sú ich hranice. Keď rodič niečo povie, musí to podľa Čírovej dodržať, lebo deti čakajú na to, kedy povolia. „Musím však povedať, že toto úsilie sa nedá nahradiť neskôr. Teraz som veľmi šťastná, že sme to všetci zvládli, lebo máme vybudovaný základ, na ktorom sa dá krásne stavať,“ vysvetlila Mária Čírová, ktorá je striktná aj v téme trávenia času za mobilom či počítačom.

Miluje život offline

Článok pokračuje na ďalšej strane: