Vyberáte PZP? Faktory, ktoré by ste mali zvážiť

Keďže je PZP zo zákona povinné, plateniu sa nevyhnete. Pri výbere poisťovne väčšina ľudí prihliada na cenu, čo sa nie vždy vyplatí. V priebehu poistnej doby následne zistia, že im služby poisťovacej inštitúcie nevyhovujú. Poisťovňu je síce možné následne zmeniť, ale až ku koncu poistného obdobia. Vyhnite sa nepríjemným prekvapeniam a pri výbere PZP zvážte viaceré faktory.

Poznáte hlavné rozdiely medzi PZP a havarijným poistením?

Laikovi sa môže zdať, že rozdiel medzi PZP a havarijným poistením nie je žiadny alebo minimálny. Nie je to pravda, ide o dve diametrálne odlišné možnosti poistenia. Povinné zmluvné poistenie kryje škody, ktoré spôsobíte svojim konaním na inom vozidle. Havarijné poistenie pokrýva škody, ktoré budú spôsobené na vašom vozidle, a to aj v prípade, že ste tieto škody spôsobili vy sami.

Aké škody pokrýva PZP

Povinným zmluvným poistením síce nepokryjete škody na vašom vozidle, ale ste chránení pred platbou za poškodenie iného vozidla. Niekedy aj malé škrabance na luxusnom automobile môžu stáť stovky eur. V poistnom krytí je zahrnuté tiež preplatenie poškodenia zdravia alebo usmrtenie, náklady na liečbu a iné nároky vyplývajúce z uplatňovania nárokov poškodeného. K povinnému zmluvnému poisteniu je možné doplatiť pripoistenie doplnkových náhrad na vašom vozidle.

Aké škody pokrýva havarijné poistenie

Havarijné poistenie pokrýva celú škálu poškodení, ktoré vzniknú pri nehode, pôsobením poveternostných situácií, živlami alebo vandalizmom na vašom automobile. Tento typ poistenia pokrýva tiež krádež vozidla. Havarijné poistenie nekryje škody na inom vozidle, a preto je PZP povinné zo zákona pre všetkých majiteľov vozidiel. Pri výbere havarijného poistenia zvážte výšku spoluúčasti. Havarijné poistenie sa oplatí majiteľom nových vozidiel a u vozidiel, ktorých hodnota je vyššia.

Existujú aj iné možnosti poistenia vozidla?

Nechcete platiť celoročne havarijné poistenie alebo potrebujete mať istotu, že v prípade totálnej havárie získate vyššie odškodnenie? Aj pre vás existujú varianty poistenia.

Krátkodobé poistenie na cesty

Ak cestujete do zahraničia na dovolenku alebo služobnú cestu, je možné vozidlo krátkodobo poistiť na asistenčné služby. Ide vlastne o doplnkové cestovné poistenie k liečebným nákladom. V závislosti od poisťovne hradí poistenie auta na dovolenku opravy vozidla, jeho odtiahnutie, náhradné ubytovanie alebo náhradnú cestu späť domov.

GAP poistenie

Pri GAP poistení ide o istotu pre motoristu, ktorého automobil utrpel totálne škody alebo bolo auto odcudzené. Rozdiel oproti havarijnému poisteniu je v tom, že havarijné poistenie kryje riziko len do výšky trhovej hodnoty automobilu. GAP poistenie vám zaručí, že v uvedených nepríjemných situáciách vám bude preplatená obstarávacia cena vozidla. GAP poistenie je možné uzavrieť pre vozidlá nie staršie ako 5 rokov.

Všetky informácie o PZP. Je cena PZP kľúčová?

Povinné zmluvné poistenie sa nazýva povinné preto, že ho musí uzatvoriť každý majiteľ evidovaného vozidla. Je jedno, či ide o automobil nový, alebo starý. Poistené musia byť dokonca vysokozdvižné vozíky alebo cestné stroje, ktoré jazdia po cestných komunikáciách. V skratke môžeme povedať, že na cestách po Slovensku i v zahraničí nesmiete bez PZP jazdiť.

Ďalšie odborné informácie a odpovede na otázky, ktoré by vás mohli pri povinnom zmluvnom poistení zaujímať, nám poskytol Matúš Engel, odborník na Neživotné poistenie v PROSIGHT Slovensko:

Je možné poisťovňu po uzatvorení PZP zmeniť?

Počas prevádzky vozidla je možné poisťovňu, s ktorou máte povinné zmluvné poistenie uzatvorené, zmeniť. Zmenu musíte vykonať najneskôr 6 týždňov pre koncom aktuálneho poistného obdobia. Výpoveď z poistnej zmluvy je nutné poisťovni dodať písomnou formou. V tomto smere vám odporúčam sa obrátiť na poradcov, ktorí dané formality vybavia za vás a pomôžu vám s výberom novej poisťovne.

Podľa čoho sa určuje výška platby PZP?

Najlacnejšie PZP závisí od viacerých parametrov. Pri výpočte výšky platby sa zohľadňuje vek vozidla, jeho model a rok výroby, výkon motora, na aké účely je vozidlo využívané a pri opakovaných platbách aj to či jazdíte bez nehody. Poisťovne majú uvedené parametre nastavené odlišne, takže sa môže cena PZP značne líšiť. Najvýhodnejšie PZP sa laikovi hľadá ťažko, preto je rozumné sa obrátiť na finančného sprostredkovateľa.

Je cena PZP rozhodujúca?

Pri výbere povinného zmluvného poistenia sa nedajte zlákať výhodnou cenou. Ak sa stane poistná udalosť, môžete byť nepríjemne prekvapení z mnohých situácií. Ide napríklad o limity poistného krytia. Minimálne sumy sú určené zákonom, ale vyššie poistné krytie je istotou. Náhrady za drahšie vozidlá či náhrady škody na ušlom zisku a poškodenie zdravia môžu narásť do astronomických výšok. Dôležité sú tiež možnosti asistenčnej služby. Je viac ako rozumné overiť kompletný rozsah asistenčných služieb. Len malá časť motoristov si preverí to či poisťovňa uplatňuje pri preplácaní škôd amortizáciu. Poisťovne, ktoré amortizáciu uplatňujú preplatia škody len do výšky aktuálnej ceny vozidla, pričom nové náhradné diely sú oveľa drahšie.

Aké sú možnosti pripoistenia k PZP?

Poisťovne ponúkajú rôzne možnosti pripoistenia k povinnému zmluvnému poisteniu. Tieto služby sa oplatia, pretože ide o pripoistenie vášho vozidla. Nemusíte platiť drahé havarijné poistenie a ste poistení pre niektoré situácie, ktoré havarijné poistenie hradí. Vybrať si môžete poistné krytie pre prípad poškodenia skiel, poškodenia vozidla pri strete so zverou, pre prípad živelnej pohromy, poistenie batožiny, úrazové poistenie, poistenie náhradného vozidla, poistenie výtlku na cestách, poškodenie hlodavcom, krádež vozidla, prípadne nadštandardné asistenčné služby. Pri výbere pripoistení treba byť obozretný, lebo na trhu je aj poisťovňa, ktorá v rámci živelných udalostí nepokrýva riziko krupobitie.