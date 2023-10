Klikal na jej fotky, aby ju zaujal. Martin Škrtel musel Barbore dokázať, že je iný ako ostatní futbalisti

„Zo začiatku ma odmietala, nechcela mať s futbalistami nič spoločné. Som rád, že som ju presvedčil, že ja som iný,” spomína aj dnes Martin Škrtel na vtipné začiatky s jeho manželkou Barborou. Život a najmä futbalová kariéra chlapca, ktorý vyrástol v dedine na Považí, občas pripomína rozprávku. To, čo sa mu splnilo na futbalovom ihrisku, totiž dosiahol aj v súkromí. Barbora bola jeho prvou láskou a aj po 16 rokoch vzťahu má oči len pre ňu.

Chlapec z dediny

Len nedávno sa do kín dostal sfilmovaný životný príbeh Martina Škrtela, ktorý odhaľuje nielen zákulisie jeho futbalovej kariéry, ale divák má možnosť nahliadnuť aj do jeho súkromia. To bolo dlho zahalené rúškom tajomstva, keďže futbalista je známy tým, že do svojho osobného života nikoho nevpúšťal.

Narodil sa v Handlovej, no futbalovo vyrastal v obci Ráztočno. Do tajov tohto športu ho zasvätil ešte otec. „Martin bol v detstve bezproblémový. Taký jednoduchý, dedinský chlapec,“ prezradila v rozhovore pre denník Korzár mama futbalistu Jana Škrtelová. Vraj ho zaujímala iba lopta: „Dokázal ju naháňať do neskorého večera.“

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/SkrtelOfficialFanpage/photos/pb.100044365211915.-2207520000/2431787170385628/?type=3

Prvý väčší futbalový úspech potom prišiel na športovom gymnáziu v Prievidzi, kde hral za mladších žiakov. V Žiline sa stali majstrami republiky a domov s veľkou hrdosťou priniesol prvú medailu i diplom. „Vtedy som si uvedomila, že futbal ho už len tak ľahko nepustí,“ zaspomínala si Martinova mama. Izbu mal vraj odmalička oblepenú plagátmi futbalových hviezd.

Anglicko bolo jeho snom

Keď v roku 2004 prestúpil do Zenitu Petrohrad, jeho kariéra sa začala posúvať raketovou rýchlosťou. Všimli si ho totiž na Britských ostrovoch, čo bol Martinov veľký sen - hrať za anglický klub. V tých dňoch sa meno Martina Škrtela sklo­ňovalo na futbalovej verejnosti na každom kroku. Jedenásteho januára 2008 podpísal štvorročný kontrakt za šesť a pol milióna libier s Liverpoolom. Stal sa tak vtedy najdrahším slovenským futbalistom.

Po anglickej neskôr nasledovala turecká liga a futbalovú kariéru ukončil posledným zápasom 21. mája 2022 v mužstve FC Spartak Trnava v slovenskej najvyššej lige. Naďalej však pokračuje vo futbale v mieste, kde začínal - v Ráztočne.

A úspech mu bol dopriaty aj v súkromnom živote, hoci rovnako ako vo futbalu, aj tam si ho musel vybojovať.

Klikal na jej fotky, aby si ho všimla

Článok pokračuje na ďalšej strane: