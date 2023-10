FOTO: Prerábajú ich na útulné pojazdné domčeky. Broňa a jej otec Igor vdychujú život starým dodávkam

Už ako tínedžer dostal nápad prerobiť auto na obytné a pred vyše 40 rokmi sa mu to podarilo uskutočniť. S vynovenou Aviou vtedy celá rodina jazdila na výlety, deti počas jazdy prespávali v posteli nad vodičom a okrem toho v nej vozil aj kapely na koncerty. Dnes už Igor na svoju karavanovú vášeň nie je sám.

Zohraná dvojica

„Ťaháme to spolu už odjakživa, Lepšieho parťáka si pre seba navzájom nevieme predstaviť,“ píše Igorova dcéra Broňa k fotografii s otcom. Cestujú po Európe, okrem iného prešli Taliansko, Chorvátsko, Francúzsko a preskúmali aj kus Afriky. Z celoživotného koníčka sa neskôr stala aj možnosť privyrobenia si, ktorá však stále ostáva najmä vášňou.

„Celé to začalo ako naše hobby a stále aj je. Každý máme ešte aj inú prácu, ale toto nás baví najviac,“ vysvetľuje Broňa. S otcom vychádzajú veľmi dobre a pri práci vraj vždy veľa vtipkujú. On sa venuje technickým záležitostiam, ona robí stolárčinu, detaily a komunikuje so zákazníkmi. Tí si u nich môžu karavan prenajať, prípadne si nechať prerobiť svoj vlastný.

Dá sa to aj lacnejšie

Opravujú ich svojpomocne. „U nás v garáži. Návrhy na rozloženie interiéru vanu robíme spoločne s Broňou, počas cestovania v dodávke sme prišli na rôzne vychytávky,“ vysvetľuje Igor pre Žilinak.sk. Vlastné skúsenosti im pomohli zistiť, čo človek na žitie v dodávke najviac potrebuje a to neskôr zakomponovali aj do ich karavanov.

