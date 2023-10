Nechcel som tým zaťažovať okolie. Obľúbený slovenský komik prehovoril o svojom boji so zákernou chorobou

Slováci ho poznajú ako Veľmajstra Jerryho, stand-up komika zo zoskupenia Temné kecy, ktoré je známe svojím drsným a nemilosrdným humorom. Vyštudovaný herec Jaroslav Szabó pred časom všetkým ukázal, že s nadhľadom a vtipmi dokáže prijímať aj kruté rany osudu, akou bol aj jeho boj s rakovinou. „Nechcel som tým zaťažovať širšie okolie,“ priznal s odstupom času v relácii NAOSTRO a dodal, že zákerná choroba ho zmenila.

Človek si zvykne na akúkoľvek bolesť

Lekári mu diagnostikovali rakovinu lymfatických uzlín, ktorá je podľa odborníkov veľmi dobre liečiteľná, často dokonca úplne vyliečiteľná. Keď sa o diagnóze dozvedel, vedel, že sa k tomu musí postaviť tvárou v tvár a od začiatku chcel s chorobou bojovať.

„Bol to šok, ten prvý moment, keď sa to dozvieš, tak ťa to tak uzemní, začneš to predýchavať a každý má hneď tie myšlienky, koľko mi ostáva času. Tá choroba je najťažšia na psychiku. Človek si zvykne na akúkoľvek bolesť, chemoterapie, ale najťažšie je držať si v pohode hlavu a bojovať,“ poodhaľuje nepríjemné pozadie onkologického ochorenia.

Utajený boj

Aj keď rakovina so sebou prináša tie najhoršie myšlienky, podľa Jerryho si na to človek časom privykne. „Aj tá liečba trvá dosť dlho. Takže ty nie si celý čas v nejakom takom móde zúfalstva. To trvá chvíľu a potom to prijmeš,“ vysvetľuje.

