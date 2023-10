Každé ráno sedela s mamou v autobuse a predstierala, že ide do práce. Poza chrbát budovala niečo veľké

Jane Lu mala iba osem rokov, keď sa jej rodičia presťahovali z Číny do Austrálie. V ťažkých podmienkach začínali ako upratovači. Nečakali, že by sa ich život mohol rapídne zlepšiť. Veľké nádeje vkladali iba do svojej dcéry. Tá už pracovala ako účtovníčka vo veľkej nadnárodnej spoločnosti a bála sa im povedať, ako veľmi túto prácu nenávidí. Poza ich chrbát začala budovať vlastnú firmu a úspešne. Rodičia dva roky netušili, že ich dcéra je veľmi úspešná podnikateľka a na konte má milióny.

Nebolo cesty späť

„Každý deň som si obliekla kostým a sadla s mamou na autobus do mesta. Nosila som so sebou prázdnu tašku na notebook. Vtedy som ešte veľmi spochybňovala moje životné rozhodnutie, ale nebolo už cesty späť,“ povedala Jane Lu v podcaste pre Australian Financial Rewiew.

Pred rodičmi teda dlhú dobu predstierala, že stále chodí do účtovníckej firmy. Zlom v jej živote nastal, keď si uvedomila, že v takejto práci nedokáže byť do konca života. Vtedy jej priateľ navrhol otvoriť si obchod s oblečením. V práci dala výpoveď, zásoby tovaru nakúpila na dlh na kreditnej karte. Oblečenie schovávala u rodičov v garáži vo vreciach na odpadky.

Obchodu sa darilo

Obchodu sa celkom darilo, ale jej priateľ sa nakoniec stiahol späť do bezpečia práce na plný úväzok. Jane nevedela, či predajňu sama zvládne. Rozhodla sa ju zatvoriť a premiestniť ju na internet. Písal sa rok 2010 a internetová móda sa ešte len rozbiehala. „V tej dobe to vyzeralo ako najmenej rizikový spôsob, ako podnikať. Nemala som odvahu a skryla som sa za webovú stránku,“ spomína v rozhovore.

Po pár mesiacoch investovala do reklamy na Facebooku a počet zákazníkov len narastal. Do roka musela opustiť garáž rodičov a prenajať si sklad. Rodičia stále o ničom nevedeli. Pravda vyšla navonok až vtedy, keď im vyplatila zvyšok hypotéky a kúpila nové auto. „Boli šokovaní a nemohli uveriť, že som mala takú guráž,“ opisuje.

Dnes má jej internetový obchod milióny fanúšikov na sociálnych sieťach a ona je považovaná za jednu z najúspešnejších austrálskych podnikateliek. Jej spoločnosť má hodnotu 47 miliónov dolárov. Vydala sa, má dieťa a nohami stojí stále pevne na zemi.