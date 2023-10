Konečne môžem povedať svoj príbeh. Britney Spears v novej knihe priznala, prečo si oholila vlasy

Vo videu vidieť, ako ju prenasledujú paparazzi, v tme vidieť, ako vyskakujú blesky z fotoaparátov. „Milujeme ťa, Britney,“ kričal niekto z davu na Britney Spears, ktorá opustila odvykacie zariadenie a kráčala ku kaderníctvu. Keď si s dlhými hnedými vlasmi sadla do kresla, bulvárni novinári sa pritlačili až k dverám. Keď jej majiteľka salónu odmietla ostrihať jej dlhé vlasy, popová diva si sama do rúk zobrala holiaci strojček. „Tak ja to urobím,“ povedala Britney, ktorá si kompletne oholila hlavu a fotografie z tohto momentu obleteli v roku 2007 celý svet. Po 16 rokoch speváčka priznala, prečo to urobila.

„Konečne je čas, aby som zvýšila svoj hlas a prehovorila. Moji fanúšikovia si to zaslúžia počuť priamo odo mňa. Nejde o žiadne sprisahanie, žiadne ďalšie klamstvá. Len ja vlastním svoju minulosť, prítomnosť a budúcnosť,“ povedala pre magazín People Britney Spears, ktorej už čoskoro vyjde nová kniha s názvom „The Woman in me“ (Žena vo mne).

Na liečení bola 24 hodín

Len osem týždňov po tom, čo porodila druhého syna, Britney Spears šokovala celý svet. V roku 2006 oznámila svetu, že sa rozvádza so svojím manželom Kevinom, s ktorým vychovávali dvoch synov. Obe strany podali návrh na výhradné opatrovníctvo, no netrvalo dlho a Britney sa stala úhlavným terčom bulvárnych novinárov. Odfotili ju ako žúrovala bez nohavičiek, útočila na novinárov dáždnikom alebo ako sa takmer potkla, keď v jednej ruke držala osemmesačného syna a v druhej pohár alkoholu.

Britney Spear sa rozhodla podstúpiť liečenie, no z oddelenia utiekla už po 24 hodinách. Jej cesty viedli rovno do kaderníckeho salónu. „Nevedela som, čo sa presne deje, keď som v tom zazrela záblesky fotoaparátov,“ spomínala v dokumentárnom filme Britney Spears: Breaking Point tatérka Wynn-Hughedová, ku ktorej Britney prišla už s oholenou hlavou.

Hovoril jej, že je tučná

Spomínala si, že keď sa jej spýtala, prečo to urobila, jej odpoveď znela trochu zvláštne. „Nechcem, aby sa niekto dotýkal mojej hlavy. Nechcem, aby sa niekto dotýkal mojich vlasov. Je mi z toho zle,“ povedala vraj Britney, ktorá teraz v novej knihe povedala, prečo si oholila vlasy.

